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    Геркус: «Во Франции откровенно слабая лига, сопоставимая с нашей. Если «ПСЖ» убрать, это будет уровень РПЛ»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что уровень французской Лиги 1 практически ничем не отличается от РПЛ.

    «Во Франции откровенно слабая лига, сопоставимая с нашей. Если «ПСЖ» убрать, это будет уровень РПЛ.

    Мы играли с «Ниццей». С «Ниццей» с прекрасным тренером. Мы видели эту «Ниццу». И что «Ницца»? И обыгрывали ее два раза», – сказал Геркус в передаче «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

    • В сезоне-2017/18 москвичи встречались с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 и дважды одержали победу со счетом 3:2 и 1:0.
    • Геркус занимал пост генерального директора железнодорожников с лета 2016-го по декабрь 2018 года. При нем «Локомотив» стал чемпионом России-2018.

    Источник: YouTube-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +633

      CSKA471 1 час назад

      Да конечно, иди очки протри там вся первая десятка сильнее наших топов

      0
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      Рейтинг: +3765

      серега кашин 1 час назад

      ну немного сильней, но не топ лига

      0
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      Рейтинг: +2338

      yorgenbarenz 1 час назад

      Никак не уймётся."Работал" неделю,а интервью раздаёт,как великий спец. футбола ,к которому очередь за советом и одобрением.

      1
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      Рейтинг: +2575

      Агасфер 1 час назад

      Вот что случилось с РПЛ,когда она понесла невосполнимую потерю-Геркуса! Раньше РПЛ была сильна только им...

      1
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      Рейтинг: +386

      Сергей Александрович 2 часа назад

      Корону снемите

      1
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    • ...
      Рейтинг: +111

      Shotlandets86 2 часа назад

      Мда...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Rey-25 2 часа назад

      Видимо у него с головой проблемы

      2
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