Геркус: «Во Франции откровенно слабая лига, сопоставимая с нашей. Если «ПСЖ» убрать, это будет уровень РПЛ»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что уровень французской Лиги 1 практически ничем не отличается от РПЛ.

«Во Франции откровенно слабая лига, сопоставимая с нашей. Если «ПСЖ» убрать, это будет уровень РПЛ.

Мы играли с «Ниццей». С «Ниццей» с прекрасным тренером. Мы видели эту «Ниццу». И что «Ницца»? И обыгрывали ее два раза», – сказал Геркус в передаче «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».