Геркус: «Во Франции откровенно слабая лига, сопоставимая с нашей. Если «ПСЖ» убрать, это будет уровень РПЛ»

Да конечно, иди очки протри там вся первая десятка сильнее наших топов
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что уровень французской Лиги 1 практически ничем не отличается от РПЛ.
«Во Франции откровенно слабая лига, сопоставимая с нашей. Если «ПСЖ» убрать, это будет уровень РПЛ.
Мы играли с «Ниццей». С «Ниццей» с прекрасным тренером. Мы видели эту «Ниццу». И что «Ницца»? И обыгрывали ее два раза», – сказал Геркус в передаче «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».
- В сезоне-2017/18 москвичи встречались с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 и дважды одержали победу со счетом 3:2 и 1:0.
- Геркус занимал пост генерального директора железнодорожников с лета 2016-го по декабрь 2018 года. При нем «Локомотив» стал чемпионом России-2018.