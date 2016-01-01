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    В первенстве Китая видеоассистенты судьи определяли оффсайд листом бумаги

    В матче первой лиги первенства Китая между «Шанхай Шеньсинь» и «Хэйдуцзянь Лава» (2:1) видеоассистенты определяли наличие оффсайда не на глаз. Арбитры использовали в качестве линейки лист бумаги.

    В итоге было решено, что взятие ворот состоялось правомерно. Видео эпизода в Шанхае обсуждают по всему миру.

    • Система VAR официально включена в Правила игры в 2018 году.
    • Видеоассистенты на международном турнире впервые появились в России – на Кубке конфедераций-2017.
    • В следующем сезоне VAR появится в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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