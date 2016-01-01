В первенстве Китая видеоассистенты судьи определяли оффсайд листом бумаги

В матче первой лиги первенства Китая между «Шанхай Шеньсинь» и «Хэйдуцзянь Лава» (2:1) видеоассистенты определяли наличие оффсайда не на глаз. Арбитры использовали в качестве линейки лист бумаги.
В итоге было решено, что взятие ворот состоялось правомерно. Видео эпизода в Шанхае обсуждают по всему миру.
- Система VAR официально включена в Правила игры в 2018 году.
- Видеоассистенты на международном турнире впервые появились в России – на Кубке конфедераций-2017.
- В следующем сезоне VAR появится в РПЛ.