Главные новости дня. «Эвертон» вернет Влашича из ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» выиграли свои матчи

«Эвертон» рассчитывает на Влашича и вернет его из ЦСКА.

«Реал» готовит 145 миллионов на трансфер Погба.

«Бавария» рассматривает кандидатуру Моуринью.

Рэшфорд согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Зарплата футболиста увеличится в два раза.

Марсело передумал уходить из «Реала».

«Локомотив» победил «Динамо» и сократил отставание от лидирующего «Зенита» до трех очков.

«Спартак» в большинстве победил «Ахмат» благодаря дублю Адриано и голу Глушакова.

Месси в десятом сезоне подряд забивает минимум 40 голов за «Барселону».