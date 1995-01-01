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    «Открытие Арена» признана стадионом года по версии Sport Business Awards

    Стадион «Спартака» «Открытие Арена» победил в номинации «Стадион года» на вручении профессиональной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards.

    На награду также претендовали «Лужники», «Газпром Арена» и «Краснодар».

    Стадион красно-был был открыт 27 августа 2014 года. С того времени «Открытие Арену» посетили почти 3,5 миллиона человек, на ней состоялось более 120 официальных матчей и восемь концертов. Вместимость спортивного сооружения – чуть более 45 тысяч мест.

    «Мы гордимся победой в престижном конкурсе, но не планируем останавливаться на достигнутом и продолжим делать наш общий дом еще интереснее и удобнее!» – говорится в сообщении на официальном сайте «Открытие Арены».

    Источник: Официальный сайт «Открытие Арены»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3838

      _Marqella_ 43 секунды назад

      Ахаха, от души насмешили.....кто это пишет??? "Стадион красно-был был открыт".....ах да,пятница,вечер...понимаю...)) У меня в голове не укладывается, как можно было картонную коробку назвать «Стадион года»...

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      Рейтинг: +1901

      a_who 13 минут назад

      Вперед к победам !

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      Рейтинг: +517

      Аден 22 минуты назад

      Может оно и так, но стадион Краснодар лучше.

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