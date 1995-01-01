«Открытие Арена» признана стадионом года по версии Sport Business Awards

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» победил в номинации «Стадион года» на вручении профессиональной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards.

На награду также претендовали «Лужники», «Газпром Арена» и «Краснодар».

Стадион красно-был был открыт 27 августа 2014 года. С того времени «Открытие Арену» посетили почти 3,5 миллиона человек, на ней состоялось более 120 официальных матчей и восемь концертов. Вместимость спортивного сооружения – чуть более 45 тысяч мест.

«Мы гордимся победой в престижном конкурсе, но не планируем останавливаться на достигнутом и продолжим делать наш общий дом еще интереснее и удобнее!» – говорится в сообщении на официальном сайте «Открытие Арены».