РПЛ. «Крылья Советов» примут «Арсенал» в стартовом матче 21-го тура

Для Божовича получается : выпороть самого себя.
В пятницу, 29 марта, стартует 21-й тур чемпионата России.
«Крылья Советов» в Самаре сыграют против тульского «Арсенала».
Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур
Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула)
29 марта, 18:30 мск
Енисей (Красноярск) – Рубин (Казань)
30 марта, 11:30 мск
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)
30 марта, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)
30 марта, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)
30 марта, 19:00
Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург
31 марта, 14:00 мск
31 марта, 16:30 мск
31 марта, 19:00