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    РПЛ. «Крылья Советов» примут «Арсенал» в стартовом матче 21-го тура

    В пятницу, 29 марта, стартует 21-й тур чемпионата России.

    «Крылья Советов» в Самаре сыграют против тульского «Арсенала».

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула)

    29 марта, 18:30 мск

    Енисей (Красноярск) – Рубин (Казань)

    30 марта, 11:30 мск

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)

    30 марта, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

    30 марта, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург)

    30 марта, 19:00

    Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург

    31 марта, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Уфа

    31 марта, 16:30 мск

    Краснодар – Анжи (Махачкала)

    31 марта, 19:00

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11828

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Для Божовича получается : выпороть самого себя.

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