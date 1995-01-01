Главные новости утра. Тухель продлил контракт с «ПСЖ», Роша до 4 апреля может покинуть «Спартак»

Коммерческий директор «Спартака»: «Мы – №1 по ТВ-аудитории»
«Реал» рассматривает Кулибали в качестве замены Варану
Тухель продлил контракт с «ПСЖ»
Роша до 4 апреля может покинуть «Спартак»
Хуммельс и Боатенг летом уйдут из «Баварии»
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Коммерческий директор «Спартака»: «Мы – №1 по ТВ-аудитории»
«Реал» рассматривает Кулибали в качестве замены Варану
Тухель продлил контракт с «ПСЖ»
Роша до 4 апреля может покинуть «Спартак»
Хуммельс и Боатенг летом уйдут из «Баварии»