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    Семак: «У меня нет претензий к Шатову и Эрнани. Мы одни из немногих, кто борется за чемпионство»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на встрече с болельщиками ответил на вопрос о критике.

    «Существует критика, а существует желчь. Команда идeт на первом месте на протяжении 20 туров, несмотря на все сложности, потерю Саши Кокорина. В Лиге Европы мы дошли до 1/8 финала. Это тоже здорово в наших обстоятельствах.

    Шатов, Эрнани и другие игроки выкладываются так, как они могут. У меня, как у тренера, нет никаких претензий по их отношению к делу. Если будет возможность взять более сильного игрока на какую-то позицию, то мы его обязательно возьмeм, чтобы «Зенит» стал сильнее.

    Сейчас мы одна из многих команд, которые борются за чемпионство. Надо работать по всем направлениям, чтобы стать лучшими. По мановению волшебной палочки невозможно сразу заиграть в красивый футбол и стать чемпионом», — цитирует специалиста «Чемпионат».

    • На стадии 1/8 Лиги Европы «Зенит» выбил «Вильярреал» – 2:5 по сумме.
    • Петербургский клуб возглавляет чемпионскую гонку чемпионата России.
    • 31-го марта команда примет «Оренбург» в рамках встречи 21-го тура.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 00:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1770

      Павелий 21 минуту назад

      Что, мля, в каких обстоятельствах? Имея 2,5 состава и бюджет, составляющий 40% всего бюджет РПЛ, вы должны всех рвать и метать. А раз нет, то налицо крайне неэффективное расходование БЮДЖЕТНЫХ средств! Позор менеджменту Зенита!

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