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    DFB признала Кофельдта из «Вердера» лучшим тренером Германии в 2018 году

    Пресс-служба футбольного союза Германии сообщила о победе Флориана Кофельдта в номинации «Лучший тренер Германии-2018».

    Главный тренер «Вердера» получил награду впервые за три года тренерской карьеры. Немец возглавил команду в 2017 году. В сезоне-2016/17 тренировал дублирующую команду клуба, а в период с 2014 по 2016 был ассистентом тренера основы.

    С 2006 по 2014 год Кофельдт возглавлял команду юношей «Вердера».

    Во время профессиональной карьеры (2001-2009) он выступал за бременский клуб на позиции.

    После 26-ти туров Бундеслиги «Вердер» под его руководством занимает восьмое место в турнирной таблице. Прошлый сезон команда завершила на 11-й позиции.

    Источник: Официальный сайт DFB

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