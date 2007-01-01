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    Одриосола: «Бэйл идеально знает испанский, но стесняется использовать его»

    Защитник «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением об одноклубнике Гарете Бэйле.

    По информации ряда СМИ, 29-летний валлиец после шести лет в мадридском клубе не разговаривает по-испански.

    «Мне нравится, как он играет. Он отлично показал себя в матче с «Сельтой» (2:0, 28-й тур Примеры). Он усердно работает и показывает мотивацию.

    Он идеально знает испанский, но стесняется использовать его. Мне это кажется нормальным.

    Я говорю с ним на испанском и английском, но не без проблем. Я вижу, что он отдает клубу всего себя. Должен ли я говорить, что он прекрасный игрок», – Goal цитирует 23-летнего испанца.

    • У Одриосолы 1 гол и 9 ассистов в 19 играх сезона.
    • Бэйл забил 14 мячей и отдал 5 асисстов в 35 матчах.
    • Известно об интересе к нему со стороны «Баварии».

    Источник: Goal

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