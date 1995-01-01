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    «Спартак» может купить базу у Министерства спорта России

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о планах покупки базы Министерства спорта РФ, которая находится около «Открытие Арены».

    Сейчас мы планируем выкупить эту тренировочную площадку и использовать для тренировок основной и второй команд. Примерной цены пока нет.

    Мы планируем построить многофункциональный зал на 12 тысяч зрителей. У нас есть разрешительный документ, проект. Комплекс будет в Тушино прямо напротив стадиона — на прилегающей территории.

    В Москве мало объектов многофункциональных, тем более такой eмкости. Мы считаем, что рынком это будет воспринято позитивно, а экономическая эффективность объекта окажется интересной.

    Свайное поле там уже забито. Теперь нужно года полтора, чтобы поднять фасад, поставить коробку и сделать инженерную начинку. В ближайшее время будем планировать это», — сказал Измайлов.

    • «Открытие Арена» была открыта в октябре 2014 года после 7 лет строительства.
    • Бюджет объекта вместимость 45360 зрителей составил 14,5 миллиардов рублей.
    • Стадион принял 4 матча Кубка Конфедераций-2017 и 5 игр ЧМ-2018.

    Источник: Телеканал 360

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2737

      Старикан 19 минут назад

      Отличная идея! Надеюсь пойдёт на пользу Спартаку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16140

      oyabun 50 минут назад

      Я так понимаю, только этого и не хватало нашей команде для уверенной победной поступи во всех матчах? Если покупка новой базы поспособствует как можно скорее снова стать Чемпионами - только ЗА! ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13571

      VVM1964 > oyabun 31 минуту назад

      )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1291

      giluxa1963 1 час назад

      где деньги свин -зарабатываете вы явно меньше чем тратите куда смотрит ФФП

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13571

      VVM1964 > giluxa1963 1 час назад

      Херню сморозил и даже не покраснел (((

      4
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      ...
      Рейтинг: +5211

      derrik2000 > giluxa1963 1 час назад

      Так газ у Газпрома тырим, налево продаём и тем живём: не всё же Зеньке жировать на народном достоянии! )))))

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