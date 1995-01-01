«Спартак» может купить базу у Министерства спорта России

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о планах покупки базы Министерства спорта РФ, которая находится около «Открытие Арены».

Сейчас мы планируем выкупить эту тренировочную площадку и использовать для тренировок основной и второй команд. Примерной цены пока нет.

Мы планируем построить многофункциональный зал на 12 тысяч зрителей. У нас есть разрешительный документ, проект. Комплекс будет в Тушино прямо напротив стадиона — на прилегающей территории.

В Москве мало объектов многофункциональных, тем более такой eмкости. Мы считаем, что рынком это будет воспринято позитивно, а экономическая эффективность объекта окажется интересной.

Свайное поле там уже забито. Теперь нужно года полтора, чтобы поднять фасад, поставить коробку и сделать инженерную начинку. В ближайшее время будем планировать это», — сказал Измайлов.