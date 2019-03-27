«Советский спорт» в октябре опубликовал статью об увольнении Карреры. Бывший журналист газеты сказал, что статья куплена

Бывший журналист «Советского спорта» Степан Чаушьян рассказал о статье газеты про бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Материал называется «25 миллионов евро агентам… За что на самом деле уволили Массимо Карреру». Коротко о статье:

Она появилась на сайте «Советского спорта» 31 октября через девять дней после отставки Карреры.

Автор статьи анализирует трансферную политику клуба и подсчитывает суммы, затраченные на покупку игроков и на выплаты агентам.

В статье утверждается, что Каррера выплатил агентам более 25 миллионов евро

В числе этих агентов – Марко Трабукии и Тимур Гурцкая. С Трабукки у Карреры дружеские отношения.

– Я не могу ни опровергнуть эту статью ни подписаться под каждым словом, которое в ней написано. Поэтому эта статья не подписана мои именем.

Как это было: мне скинули фактуру, сказали: редакционное задание, ты должен облачить это в слова. Я сказал, что это какая-то фигня, ничем не доказанная. Ни документов, ни прямых слов, ничего нету. Я говорю, что под этим вообще подписываться вообще не буду. Мне сказали: напиши слова, это задание, это купленная статья, проведена по безналичному расчету через рекламный отдел. Я не знаю, почему под ней не написали «на правах рекламы». Так же надо, по-хорошему. Ну вот, как-то так: напиши. Написал. До конца, чтобы быть честным, ни копейки за статью не получил.

– Хочу еще раз переспросить: эта статья была вам заказана руководством «Советского спорта»?

– Мне дали редакционное задание. Есть задание: проведи текстовую трансляцию этого матча. Есть задание: сделай репортаж отсюда-то. Вот тут было такое задание. Я под этим заданием даже подписываться не решился.

– Почему 25 миллионов?

– Я откуда знаю? Мне дали фактуру. Сказали сделать по этой фактуре статью. Ничего не придумывай, ничего не делать, никому звонить не надо. Просто вот фактура. Ее надо облачить в слова. Рерайт, грубо говоря. Состою на окладе – пожалуйста. Дали задание. Это не мой материал, не моя фактура.

– Цифра 5 была бы более ходовая, но 25 – это достаточно смешно, тебе так не кажется?

– Смешно, поэтому там нет моей фамилии. Ходили слухи, что проплатил человек, связанный со «Спартаком», чуть ли не сам «Спартак». Достоверно не скажу, я не знаю, не видел счет.