Главные новости утра. Кириченко расторг контракт с «Уфой», не стало пожизненного президента «Манчестер Сити»

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Кириченко расторг контракт с «Уфой»
Сборная Италии выиграла с разницей в 6 мячей впервые за 57 лет
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Умер пожизненный президент «Манчестер Сити» Хэлфорд. Ему было 77 лет
«Матч ТВ» не покажет игру «Спартак» – ЦСКА
Моуринью может возглавить «Лион»
Кириченко расторг контракт с «Уфой»
Сборная Италии выиграла с разницей в 6 мячей впервые за 57 лет