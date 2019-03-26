El Mundo Deportivo: Рэшфорд, Йович и Гризманн входят в шорт-лист «Барселоны»

Маркус, действительно очень хорош и при Моуриньо его заполучить был бы большой шанс. У него тогда было мало игрового времени, но при Сульшере всё изменилось и МЮ его уже вряд ли продаст.
«Барселона» ищет нового форварда, который станет заменой для 32-летнего Луиса Суареса.
По информации El Mundo Deportivo, на сегодняшний день каталонский клуб рассматривает три кандидатуры – это Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лука Йович («Айнтрахт») и Антуан Гризманн («Атлетико»).
Источник отмечает, что в «Барселоне» особенно высоко оценивают 21-летнего англичанина, который, несмотря на возраст, демонстрирует зрелую игру и имеет серьeзное техническое оснащение, что позволит ему заиграть в Испании.
- Контракт Рэшфорда с «МЮ» истекает в июне 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.