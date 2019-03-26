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    El Mundo Deportivo: Рэшфорд, Йович и Гризманн входят в шорт-лист «Барселоны»

    «Барселона» ищет нового форварда, который станет заменой для 32-летнего Луиса Суареса.

    По информации El Mundo Deportivo, на сегодняшний день каталонский клуб рассматривает три кандидатуры – это Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лука Йович («Айнтрахт») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

    Источник отмечает, что в «Барселоне» особенно высоко оценивают 21-летнего англичанина, который, несмотря на возраст, демонстрирует зрелую игру и имеет серьeзное техническое оснащение, что позволит ему заиграть в Испании.

    • Контракт Рэшфорда с «МЮ» истекает в июне 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +64100

      Рубик Докоян 29 минут назад

      Маркус, действительно очень хорош и при Моуриньо его заполучить был бы большой шанс. У него тогда было мало игрового времени, но при Сульшере всё изменилось и МЮ его уже вряд ли продаст.

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