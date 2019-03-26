El Mundo Deportivo: Рэшфорд, Йович и Гризманн входят в шорт-лист «Барселоны»

«Барселона» ищет нового форварда, который станет заменой для 32-летнего Луиса Суареса.

По информации El Mundo Deportivo, на сегодняшний день каталонский клуб рассматривает три кандидатуры – это Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лука Йович («Айнтрахт») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

Источник отмечает, что в «Барселоне» особенно высоко оценивают 21-летнего англичанина, который, несмотря на возраст, демонстрирует зрелую игру и имеет серьeзное техническое оснащение, что позволит ему заиграть в Испании.