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    Дело Кокорина и Мамаева направлено в суд

    Уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого направлено в суд, об этом сообщил журналист Василий Конов.

    Дело возбуждено по статьям 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса России.

    Обвинительное заключение по этому производству утверждено прокурором.

    Кокорин, Мамаев и два других фигуранта дела находятся в СИЗО. Срок их ареста истекает 8 апреля.

    Источник: твиттер Василия Конова

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2214

      arzamas 5 минут назад

      Неужели?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      VVS1985 11 минут назад

      ну наконец-то....

      0
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