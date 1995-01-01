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    В Марокко потребовали объясненить, почему Месси не сыграет в товарищеском матче 

    Федерация футбола Марокко опубликовала на своем сайте официальное заявление перед товарищеским матчем с Аргентиной. В заявлении говорится, что марокканская федерация футбола получила уведомление о том, что форвард Аргентины Лионель Месси пропустит игру из-за травмы.

    Марокко настаивает на объяснениях от официального лица, аккредитованного аргентинской федераций футбола. По условиям договора Аргентина должна сыграть с Марокко основным составом.

    Источник: Официальный сайт федерации футбола Марокко

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