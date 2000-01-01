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    «Наполи» требует за Кулибали 150 миллионов

    «Наполи» назвал цену, за которую готов продать защитника Калиду Кулибали.

    На сенегальца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона» и «Челси».

    Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис хочет получить за 27-летнего футболиста не менее 150 миллионов евро.

    Фаворитом в борьбе за игрока считается «МЮ».

    • Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за 7,75 миллиона евро.
    • В этом сезоне защитник провел за итальянский клуб 37 матчей и сделал две голевые передачи.
    • Контракт сенегальца рассчитан до июля 2023 года.

    Источник: Daily Mail

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