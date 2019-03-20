Главные новости дня. РФС запретил «Крыльям» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым, Зобнин перенес операцию

Экс-хавбека сборной Колумбии Виафару арестовали за торговлю наркотиками.

Винисиус: «Барселона» предлагала больше денег, но я выбрал лучший проект».

Аршавин стал тренером академии «Зенита».

«Динамо» заменит газон на стадионе. Матч с «Локомотивом» пройдет в Химках.

Конов: «Зенит» полностью доверяет Семаку и не ищет ему замену».

РФС лишил «Тюмени» шести очков за отказ выплачивать долги футболистам.

Зобнин успешно перенес операцию на кисти.

Этим летом «Бавария» проведет крупнейшую трансферную кампанию.

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым.