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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Эвра извинился перед «ПСЖ» за гомофобские высказывания

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра принес извинения «ПСЖ» за свои слова после матча Лиги чемпионов, в котором английский клуб обыграл парижан (3:1).

    После ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Эвра в прямом эфире инстаграма назвал игроков «ПСЖ» гомосексуалистами («faggots»). «Мы играли с командой четвертого сорта – даже не третьего – и разделались с ними!» – сказал Патрис.

    Спустя пару дней защитник выступил с заявлением: «Случившиеся – огромное недоразумение. Видео было снято в шутку, но французские СМИ преподнесли его, будто я выступаю против людей с нетрадиционной ориентацией.

    Я не хотел никого обидеть. Я не гомофоб и ничего не имею против геев. Если я кого-то обидел, то приношу свои извинения.

    Обращаюсь к французским медиа, потому что они всегда искажают мои слова. Знаете, ребята, я больше не играю в сборной Франции, так зачем вы это делаете? Почему вы постоянно пытаетесь поднять шум вокруг меня, распространяя мои видео? Остановитесь! Мне не нравятся ваши игры, я люблю футбол», – принес извинения Эвра.

    Источник: Твиттер Патриса Эвра

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +3452

      alp 4 минуты назад

      а я - гомофоб.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Звезда запаса 1 час назад

      Сначала поверил в себя, а потом сдулся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2012

      AtticusFinch 2 часа назад

      Зачем нести чушь, а потом извиняться? Второй Погребняк что ли?

      1
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      ...
      Рейтинг: +9840

      bset > AtticusFinch 1 час назад

      Хоть где-то Погребняк на первом месте)

      1
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      Рейтинг: +201

      Tyler_Stark > bset 26 минут назад

      Да не, куча народа вот так попадали в просак

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