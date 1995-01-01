Эвра извинился перед «ПСЖ» за гомофобские высказывания

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра принес извинения «ПСЖ» за свои слова после матча Лиги чемпионов, в котором английский клуб обыграл парижан (3:1).

После ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Эвра в прямом эфире инстаграма назвал игроков «ПСЖ» гомосексуалистами («faggots»). «Мы играли с командой четвертого сорта – даже не третьего – и разделались с ними!» – сказал Патрис.

Спустя пару дней защитник выступил с заявлением: «Случившиеся – огромное недоразумение. Видео было снято в шутку, но французские СМИ преподнесли его, будто я выступаю против людей с нетрадиционной ориентацией.

Я не хотел никого обидеть. Я не гомофоб и ничего не имею против геев. Если я кого-то обидел, то приношу свои извинения.

Обращаюсь к французским медиа, потому что они всегда искажают мои слова. Знаете, ребята, я больше не играю в сборной Франции, так зачем вы это делаете? Почему вы постоянно пытаетесь поднять шум вокруг меня, распространяя мои видео? Остановитесь! Мне не нравятся ваши игры, я люблю футбол», – принес извинения Эвра.

