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    Уткин сообщил, что Шапи станет клиентом Алазарова – агента, через которого Черчесов может влиять на футболистов

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин сообщил о смене агента нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

    «Шапи завтра станет клиентом Алана Агузарова. Кажется, этот парень (Алан) куда-то здорово спешит. Ну, или его кто-то торопит», – написал журналист в твиттере.

    Агузаров также представляет интересы полузащитника «быков» Ивана Игнатьева. Ранее Уткин написал в телеграме о том, что через Агузарова на футболистов может влиять Станислав Черчесов.

    По информации Уткина, главный тренер сборной России также поучаствовал в трансфере Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо» в январе 2018 года.

    • Шапи забил 8 голов в 8 матчах текущего сезона. Все – после выхода на замену.
    • Один из них – в ворота «Валенсии» в Лиге Европы. Краснодарцы пропустили в добавленное время и лишились выхода в 1/4 финала.

    Источник: Твиттер Василия Уткина

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    Сегодня, 22:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +51

      titata 43 минуты назад

      Уткин слово держал, теперь ему можно и чуток доверять

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9830

      bset 48 минут назад

      Вот создает человек клуб, вкладывает душу, воспитывает молодежь, а тут агенты устраивают подковерные игры.

      3
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      ...
      Рейтинг: +48

      Shotlandets86 > bset 45 минут назад

      Да не агенты, а тренер сборной.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4769

      Skull_Boy 52 минуты назад

      Можно ставить крест и как мне помнится этот перец является агентом Ташаева

      3
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      ...
      Рейтинг: +48

      Shotlandets86 > Skull_Boy 45 минут назад

      Именно. И этот гражданин и сповадил нормального игрока, на тот момент, гнить в Спартак за длинным рублём, чтоб ему и Черческе перепало.

      Сейчас это грозит и Игнатьеву с Сулеймановым.

      Правильно тогда Широков его послал на переговорах (хоть что-то нормальное сделал).

      3
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      ...
      Рейтинг: +51

      titata > Skull_Boy 44 минуты назад

      надо еще будет посмотреть, а если так будет как Уткин сказал, то думаю с футболом всё близится к завершению

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      Рейтинг: +1315

      WhiteEgon 54 минуты назад

      Зато, наконец-то, Шапи и Игнатьев в сборную попадут. Заболотный расстроится..

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      Рейтинг: +51

      titata > WhiteEgon 46 минут назад

      может и у Заболотного он агент, уж больно странно его Черчес в сборную вызывал

      3
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      Рейтинг: +5975

      Serjoga 1 час назад

      Ну че? Сделал рекламу другану? Теперь на прау бабло "лопатой" грести будете?

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