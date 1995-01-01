Главные новости дня. Зобнин покинул расположение сборной, Абрамович может продать «Челси»

Богатейший человек Великобритании вновь попытается приобрести «Челси», Абрамович просит не менее 2,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Зобнин вслед за Кутеповым покинул расположение сборной России.

Лукаку может пропустить матч с Россией. Менье и Дембеле – вне сборной.

Фернандес – лучший игрок 20-го тура РПЛ.

Ари – о словах Погребняка: «Грустно осознавать, что такие люди еще остались».

«ПСЖ»: «Осуждаем гомофобские высказывания Эвра в адрес наших игроков».

Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию».

Презентован мяч отборочного раунда Евро-2020.

Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ