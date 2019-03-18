Главные новости дня. Уткин предположил причастность Черчесова к конфликту Игнатьева с «Краснодаром», УЕФА открыл дело против Роналду

«Челси» может уволить Сарри во время перерыва на матчи сборных.

Уткин заявил, что Черчесов может быть причастен к конфликту Игнатьева с «Краснодаром».

Дзюба останется капитаном сборной России.

РПЛ – о канале «Зенита» Z+: «Мы считаем недопустимым показывать такие передачи на ресурсах клуба».

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Роналду за жест в матче с «Атлетико».

«Челси»: «Болельщики «Динамо» оскорбили нашего игрока на расовой почве».

Жирков извинился перед Глушенковым за то, что пнул в него мячом.

Черчесов: «Дзюба не забивал с ноября, а Смолов забивает редко? Не вижу проблем».

Бэйл близок к переходу в «Баварию».

РФС может наказать Радимова за комментарий «Жаль, в голову не попал» к стычке Жиркова и Глушенкова.

В Лигу чемпионов рвется «Хетафе», который ненавидит вся Испания