Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Главные новости дня. Уткин предположил причастность Черчесова к конфликту Игнатьева с «Краснодаром», УЕФА открыл дело против Роналду

    «Челси» может уволить Сарри во время перерыва на матчи сборных.

    Уткин заявил, что Черчесов может быть причастен к конфликту Игнатьева с «Краснодаром».

    Дзюба останется капитаном сборной России.

    РПЛ – о канале «Зенита» Z+: «Мы считаем недопустимым показывать такие передачи на ресурсах клуба».

    УЕФА открыл дисциплинарное дело против Роналду за жест в матче с «Атлетико».

    «Челси»: «Болельщики «Динамо» оскорбили нашего игрока на расовой почве».

    Жирков извинился перед Глушенковым за то, что пнул в него мячом.

    Черчесов: «Дзюба не забивал с ноября, а Смолов забивает редко? Не вижу проблем».

    Бэйл близок к переходу в «Баварию».

    РФС может наказать Радимова за комментарий «Жаль, в голову не попал» к стычке Жиркова и Глушенкова.

    В Лигу чемпионов рвется «Хетафе», который ненавидит вся Испания

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2019 20:35
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru