Главные новости дня. Игнатьев озвучил подробности конфликта с «Краснодаром», Рамос пригласит известную рок-группу спеть на его свадьбе

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Игнатьев снова прокомментировал конфликт с «Краснодаром».
Матч «Спартак» – «Зенит» обслужит судья Москалев.
Промес рассказал, почему решился на переезд в Россию пять лет назад.
Швец объяснил, почему до сих пор не перешел в «Спартак» или «Зенит».
Симеоне прокомментировал жест Роналду.
«Реал» общался с представителем Икарди.
Издание El Confiidencial сообщило размер зарплаты Зидана в «Реале».
Гвардиола хочет в четвертьфинале попасть на «Баварию».
Рамос намерен пригласить Aerosmith или AC/DC для выступления на своей свадьбе.
Кариус подал жалобу на «Бешикташ» в ФИФА из-за отсутствия зарплаты.
Роналду повторил жест Симеоне. Он всегда эпично празднует разгромы «Атлетико»