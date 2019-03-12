Главные новости дня. «Оренбург» может назначить Игнашевича, Игнатьев рассказал причину перевода в «Краснодар-2»

Goal: «Реал» предложил «Челси» 100 миллионов за Азара.
Зидан потребовал от Переса не продавать Марсело.
Болельщики «Енисея» попросили губернатора края уволить Аленичева.
The Mirror: «МЮ» утвердит Сульшера главным тренером до конца марта.
AS: Перес согласился на три условия Зидана ради возвращения француза в «Реал».
«Спартак» пригласил Карреру на игру с «Зенитом».
«Оренбург» рассмотрит кандидатуру Игнашевича в случае увольнения Федотова.
Игнатьев: «Перед игрой со «Спартаком» отказался продлевать контракт, а на завтра меня перевели в «Краснодар-2».
Агент Карреры: «Массимо не отреагирует на приглашение «Спартака». Не клуб пригласил его в Москву».
Арустамян: «Игнатьев отклонил предложение «Краснодара», потому что зарплата Скопинцева выше».
«С Кариусом что-то не так». У вратаря проблемы даже в Турции