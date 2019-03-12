Подробный календарь РПЛ на остаток сезона утвердят после 15 марта

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о сроках утверждения подробного расписания матчей на оставшиеся туры сезона.

«В период сбора национальной команды календарь будет представлен.

Последний тур известен, так как матчи проходят в одно время. Все остальное будет утверждено после жеребьевки Лиги Европы 15 марта, будет точное расписание до окончания 30-го тура.

Проект структуры календаря на следующий сезон будет утвержден на следующем общем собрании. Мы предварительно будем знать, когда начнем, когда закончим, когда уйдем на зимнюю паузу», – сказал Пышкин.