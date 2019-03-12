Подробный календарь РПЛ на остаток сезона утвердят после 15 марта

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Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о сроках утверждения подробного расписания матчей на оставшиеся туры сезона.
«В период сбора национальной команды календарь будет представлен.
Последний тур известен, так как матчи проходят в одно время. Все остальное будет утверждено после жеребьевки Лиги Европы 15 марта, будет точное расписание до окончания 30-го тура.
Проект структуры календаря на следующий сезон будет утвержден на следующем общем собрании. Мы предварительно будем знать, когда начнем, когда закончим, когда уйдем на зимнюю паузу», – сказал Пышкин.
- Первый тур в РПЛ в этом сезоне прошел с 28-го по 31 июля.
- Заключительный тур состоится в последнюю неделю мая.