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    Подробный календарь РПЛ на остаток сезона утвердят после 15 марта

    Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о сроках утверждения подробного расписания матчей на оставшиеся туры сезона.

    «В период сбора национальной команды календарь будет представлен.

    Последний тур известен, так как матчи проходят в одно время. Все остальное будет утверждено после жеребьевки Лиги Европы 15 марта, будет точное расписание до окончания 30-го тура.

    Проект структуры календаря на следующий сезон будет утвержден на следующем общем собрании. Мы предварительно будем знать, когда начнем, когда закончим, когда уйдем на зимнюю паузу», – сказал Пышкин.

    • Первый тур в РПЛ в этом сезоне прошел с 28-го по 31 июля.
    • Заключительный тур состоится в последнюю неделю мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2019 16:41
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 марта 2019, 22:46

      Времени уже много ,надо заканчивать. Всего хорошего До завтра. Спокойной ночи!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 16 марта 2019, 23:02

      Пока, Саша, до завтра.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 16 марта 2019, 23:02

      Толя, спокойной ночи. Я базу надыбал и стучу приколы на завтра.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 марта 2019, 22:28

      У меня кот загулял и совсем обезумел. Пришел и срочно попросил валерьянки.

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 16 марта 2019, 22:40

      Да хоть это радует а то бы совсем беда.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 марта 2019, 22:25

      Мало сегодня активности на базе.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 16 марта 2019, 22:36

      Народ отдыхает в семейном кругу или с культурной программой по телеку или в городе. )))

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 16 марта 2019, 22:37

      А у меня сегодня банный день. Футболы тоже приходится смотреть. Завтра конечно матчи тяжелые.

      5
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      zigbert > Рубик Докоян 16 марта 2019, 22:39

      Я заметил ,моя жена смотрит этих самых "ряженых".

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 16 марта 2019, 22:43

      Сегодня по Матч ТВ должен быть интересный матч 1/2 Кубка Англии, кажется. играют волки с МЮ в 23:00

      5
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      zigbert > Сварожич 16 марта 2019, 22:49

      Взгляну сейчас на футбол ,но не знаю буду ли смотреть до кона.

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      Рубик Докоян 16 марта 2019, 21:49

      Совсем Боруссия Д. уже не тянет начиная с января 2019г. Уступила первое место Баварии, растеряв 9-и очковый отрыв. И сейчас мучается с Гертой, играя 2:2 в гостях.

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      Рубик Докоян > Рубик Докоян 16 марта 2019, 21:52

      Как впрочем и Атлетико сейчас, играя с Атлетиком. Может ещё от Юве не могут отойти.)))

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      Рубик Докоян > Сварожич 16 марта 2019, 21:54

      Особенно во вторых таймах.)))

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      Рубик Докоян > Сварожич 16 марта 2019, 22:05

      Фиг их знает. Вот Рома СПАЛу проиграла другие команды из лидирующей группы в своих чемпионатах мучаются с середняками и аутсайдерами. Может концовка сезона и игры на нескольких фронтах сказываются.

      4
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      Рубик Докоян > Сварожич 16 марта 2019, 22:16

      ))) Там с этим , если прихватят, тот точно задницу порвут. Бешеные штрафы и в местный пердив отправят, как когда-то Юве лишили чемпионства и в серию С отправили. Вот уже "матрасники" летят 0:2

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      Рубик Докоян > Сварожич 16 марта 2019, 22:20

      Ему этот жест ещё долго будет аукаться. )))

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      zigbert > Рубик Докоян 16 марта 2019, 22:32

      Боруссия уже ведет 3:2 ,спасая многих наших конкурсантов.

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      Рубик Докоян > zigbert 16 марта 2019, 22:35

      ))) Посмотрел. У Серёги соскочили 3 очка. У меня одна из кошек, хотя обе кастрированы всё рвётся на улицу, почуяв март и весну.)))

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      zigbert > Рубик Докоян 16 марта 2019, 22:42

      Два дня вообще не было дома ,сейчас приходит жрать.

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      Рубик Докоян > zigbert 16 марта 2019, 22:44

      Нагулялся по кошкам и проголодался.)))

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      zigbert 16 марта 2019, 16:45

      Доброго вечера! Отдых в субботу проходит штатно.

      Родились в этот день.
      1787г. Георг Ом. немецкий физик.
      1859г. Александр Попов. русский физик.
      1884г. Александр Беляев. писатель фантаст.
      1914г. Иван Кочетков. футболист ЦДКА ,3й Ч СССР.
      1914г. Аркадий Чернышев. выдающийся футболист ,хоккеист ,тренер.
      1927г. Владимир Комаров. летчик-космонавт ,2ы Герой СССР.
      1934г.Георгий Саркисьянц. комментатор.
      1935г. Сергей Юрский. актер театра и кино ,режиссер.
      1937г. Карлос Билардо. аргентинский тренер ,под его руководством сборная Аргентины стала ЧМ 1986г.
      1965г. Сергей Базаревич. баскетболист ЦСКА ,Динамо и сб. СССР сер. приз. ЧМ 1990г. и 1994г.

      1521г. Португальский мореплаватель Магеллан ,достиг берегов Филиппин ,спустя 1,5 месяца будет убит во время стычки с местными жителями.
      1867г. Француз Монье ,бывший садовник ,получил патент на напряженный бетон.
      1930г. Премьера комедии В.Маяковского "Баня".
      1978г. Террористами "Красных бригад" похищен бывший премьер Италии Альдо Моро.

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      zigbert > Сварожич 16 марта 2019, 17:20

      Привет Толя! Спасибо за дополнение. С победой Оренбурга над динамо!!!

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      zigbert > Сварожич 16 марта 2019, 17:38

      На Федотова было больно смотреть. Вел себя очень эмоционально. Вообще мне кажется он отличается от всех тренеров. Очень переживает за свою команду ,вокруг которой сейчас ходят всевозможные слухи.

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      zigbert > Сварожич 16 марта 2019, 17:44

      Не хотелось бы его ухода из Оренбурга. Пусть работает. Команда все таки не на последних ролях в РПЛ.

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      Рубик Докоян > zigbert 16 марта 2019, 18:39

      Привет, Саша. Спасибо за инфу по историческим событиям сегодняшнего дня и тем кто родился в этот день.

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      Рубик Докоян > Сварожич 16 марта 2019, 18:39

      Толя, спасибо за дополнения по событиям.

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      zigbert > Рубик Докоян 16 марта 2019, 19:29

      Олег привет! Спасибо за твои выдержки из протоколов ,как всегда занимательных.

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      афоня72 16 марта 2019, 14:26

      Пока Урал прогнозируемо играет лучше чем ЦСКА.

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      афоня72 > афоня72 16 марта 2019, 16:25

      Но ненадолго..

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      афоня72 16 марта 2019, 14:22

      Анатолия с победой Оренбурга.
      Лично мне казалось что в ничью сгоняют.., но динамо не уподобилось повторить Оренбург 1-0.

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      Рубик Докоян > афоня72 16 марта 2019, 16:35

      Динамовцам легче попасть в штанги и перекладину, чем в ворота...

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      афоня72 16 марта 2019, 11:19

      Занимаемся рассаживанием, рассады (каламбурчик).
      Все выросло, надо по стаканчикам рассаживать (перцы, баклажаны, помидоры)!

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 16 марта 2019, 09:54

      Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.
      Всем добрый день.

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      Рубик Докоян > афоня72 16 марта 2019, 09:57

      Привет, Серёга ! Можно бросить камень и в 600-й мерседес и круто изменить свою жизнь...

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      афоня72 > Рубик Докоян 16 марта 2019, 10:32

      А мы то дураки в детстве и отрочестве зачем то кидали камешки, в проходившие мимо товарняки и провозившие на платформах родные Лады..

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      Рубик Докоян > афоня72 16 марта 2019, 10:35

      Так, наверное все делали, ещё клали гвоздь на рельсы под трамвай, а также из рогатки стреляли стеклянными шариками по проходящим товарнякам. Однажды попали в кабину машиниста и драпали, когда он остановил состав и за нами погнался.

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      афоня72 > Рубик Докоян 16 марта 2019, 11:16

      Ну с гвоздей все ножички делали, но чтоб состав остановить и гнаться за пацанвой.., это как достать машиниста надо!

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      Рубик Докоян > афоня72 16 марта 2019, 12:29

      Я Андрюше рассказывал. Мы стреляли втроём, я и ещё два брата-близнеца ( Портянка и Пелёнка, я их называл. И когда попали в кабину и разбили стекло, Портянка хвалился, что это он. Но когда остановили состав и машинист за нами погнался и пришёл на квартал. ( это метров 300 от ж/д дороги) И стал про нас спрашивать, мы кто где попрятались. Портянка стал отнекиваться потом, что это не он попал. Но пронесло, и мы уже больше не рисковали туда ходить и стрелять из рогатки стеклянными шариками.

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      shinnik > Рубик Докоян 16 марта 2019, 13:20

      Завели тему,не отмажешься..)
      -
      Платформа 21 км.,теперь Детскосельская — железнодорожная платформа Витебской линии Октябрьской железной дороги в городе Пушкине.Тогда это была сквозная линия...

      в начале 70-х лично участвовал в плющенье гвоздей,монеток..и т.д..
      Потом кто-то подложил щебёнку...
      потом в дело пошли предметы побольше..А вдруг,переедет?
      Ловили нас тогда по всему Пушкину..
      Не стыдно вспомнить.((
      Маленькому Алёшке шёл одиннадцатый годок..

      А гаубицы,на которых мы ползали и кувыркались..
      Стоят.
      Правда уже не так..величаво.

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      ...
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      Рубик Докоян > shinnik 16 марта 2019, 16:40

      И мы где-то были в этом возрасте 10-12 лет. Те два братана были на 2 года старше меня. Один спился и бомжевал. Лет 15 назад будучи в отпуске, шёл с рынка, а он спал на лавочке. Проснулся и не узнав меня спрашивает :" Мужик, который сейчас час ?"

      5
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      Рубик Докоян 15 марта 2019, 23:04

      Нарочно не придумаешь :
      1. В порыве страсти она надкусила моё нежное добро до самого некуда. ( Из заявления в прокуратуру )
      2. Кастрацию фершал проводил с пьяных глаз, повырезал бычкам не то, что нужно, в результате два сдохли от обиды. ( Из объяснительной )
      3. Когда сосед открыл мне дверь, то по его лицу я сразу поняла, что он -- браконьер и до моего к нему прихода закусывал лосятиной. Прошу произвести его обыск. ( Из заявления в милицию )
      4. Когда муж явился под утро домой, на нём не было не только лица, но и других носильных вещей, вплоть до трусов. ( Из протокола допроса )
      5. Меня выбросило из моей машины, когда она вылетела с дороги. Позднее я был найден в канаве заплутавшими коровами. ( Из объяснительной )
      6. Мою женитьбу на гражданке Л. прошу считать недействительной, потому что она меня присвоила, когда я стоял у неё на квартире. ( Из заявления в суд )
      7. Моя машина была припаркована по правилам, когда она задним ходом въехала в другую машину. ( Из объяснительной )
      8. Муж меня ударил, я потеряла сознание и ушла. ( Из выступления в суде )
      9. Он укусил меня в самую середину левоягодичного нерва. ( Из заявления в милицию )
      10. Он оставил меня в интересном положении, в смысле без денег и с фонарём под глазом. ( Из протокола допроса )

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 марта 2019, 00:20

      а ведь за каждым из этих весёлых сюжетов, полная драматизма жизнь)
      это вам не барселона - манчестер юнайтед

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 марта 2019, 00:21

      Ну так всё из реальной жизни собрано.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 марта 2019, 00:22

      это и шокирует больше всего)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 марта 2019, 00:25

      И смех, и слёзы, и любовь...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 16 марта 2019, 00:33

      ))) всё смешалось....кони люди....

      пора спать ...завтра в краснодар к Танюхе
      пока Олег! ещё раз с победой !

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 16 марта 2019, 00:34

      Спасибо, Андрюша, спокойной ночи.

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