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    Егоров: «Могу дать болельщикам «Спартака» адрес Вилкова. Пусть съездят к нему и делают, что хотят»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал тот факт, что «Спартак» вновь не выиграл при судействе Михаила Вилкова.

    Арбитр из Нижнего Новгорода обслуживал ответный четвертьфинальный матч Кубка России между москвичами и «Уралом» (0:1).

    «Могу дать болельщикам номер телефона и адрес Вилкова. Пусть съездят к нему и делают, что хотят. Ха-ха. Это шутка, конечно.

    Бывает, что судит арбитр матчи команды, она проигрывает. А потом начнет побеждать – и он сразу самый лучший арбитр! Так бывает», – сказал Егоров.

    • Вилков судил встречи «Спартака» 25 раз. В них красно-белые победили всего четыре раза. 12 матчей закончились для москвичей поражением, девять – ничьими.
    • В последний раз московская команда выигрывала при судействе Вилкова 5 декабря 2016 года.

    Источник: Sport24

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    12.03.2019 13:58
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +577

      yurdin 12 апреля 2019, 09:45

      В каждой шутке есть доля шутки)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 22 марта 2019, 14:39

      Сначала накосячат, а потом прикалываются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 марта 2019, 12:58

      Шутники, однако. То шутят с календарем, то с адресами. Какая тема следующая, я думаю насчет лимита.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 16:55

      В том то и дело что Спартак при нем не побеждает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 12 марта 2019, 16:36

      ай Петросян ай молодца

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 марта 2019, 16:36

      Вилков в ответ тоже может что-то придумать ,но без рекламы. ))Если через годик-другой,кто-то нечаянно расшатает Егорову пассатижи в тёмном переулке,то мы поймём,что счёт сравнялся....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11242

      alp 12 марта 2019, 16:29

      а какое ему будет наказание за разглашение личных данных? честно говоря, безграмотность российского чиновья просто запредельная

      1
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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 12 марта 2019, 15:42

      Иногда нужно закрыть свой фарфор рукой и не выпускать шутки наружу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 12 марта 2019, 15:32

      Егоров "метко" шутканул, а Вилков нервно закурил))

      3
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 12 марта 2019, 15:09

      После таких шуток Вилков по-пацански должен положить заявление об уходе из ДСИ и поехать судить в Казахстан, напр.

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