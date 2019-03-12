Егоров: «Могу дать болельщикам «Спартака» адрес Вилкова. Пусть съездят к нему и делают, что хотят»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал тот факт, что «Спартак» вновь не выиграл при судействе Михаила Вилкова.

Арбитр из Нижнего Новгорода обслуживал ответный четвертьфинальный матч Кубка России между москвичами и «Уралом» (0:1).

«Могу дать болельщикам номер телефона и адрес Вилкова. Пусть съездят к нему и делают, что хотят. Ха-ха. Это шутка, конечно.

Бывает, что судит арбитр матчи команды, она проигрывает. А потом начнет побеждать – и он сразу самый лучший арбитр! Так бывает», – сказал Егоров.