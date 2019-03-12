Егоров: «Могу дать болельщикам «Спартака» адрес Вилкова. Пусть съездят к нему и делают, что хотят»

В каждой шутке есть доля шутки)
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал тот факт, что «Спартак» вновь не выиграл при судействе Михаила Вилкова.
Арбитр из Нижнего Новгорода обслуживал ответный четвертьфинальный матч Кубка России между москвичами и «Уралом» (0:1).
«Могу дать болельщикам номер телефона и адрес Вилкова. Пусть съездят к нему и делают, что хотят. Ха-ха. Это шутка, конечно.
Бывает, что судит арбитр матчи команды, она проигрывает. А потом начнет побеждать – и он сразу самый лучший арбитр! Так бывает», – сказал Егоров.
- Вилков судил встречи «Спартака» 25 раз. В них красно-белые победили всего четыре раза. 12 матчей закончились для москвичей поражением, девять – ничьими.
- В последний раз московская команда выигрывала при судействе Вилкова 5 декабря 2016 года.