Московская пенсионерка попросила полицию помочь ей взорвать манеж «Спартак»

Пенсионерка из Москвы обратилась в правоохранительные органы и попросила помочь ей взорвать манеж «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Женщина пожаловалась, что оттуда постоянно доносится громкий шум.

«69-летняя Галина обратилась в МВД днем 10 марта. Пожилая женщина заявила, что ей срочно нужны гранаты, но где их достать, она не знает.

Зачем? Да всe просто: бабушка живет в Сокольниках напротив манежа «Спартака». У нее астма, нужно часто проветривать помещение. А едва она открывает окна, оттуда сразу доносятся крики спартачей. Единственное решение, пришедшее в еe измученную шумом и астмой голову, – взорвать эту конструкцию со всеми спартаковцами к чертям», – пишет «Мутко против».