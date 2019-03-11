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    Московская пенсионерка попросила полицию помочь ей взорвать манеж «Спартак»

    Пенсионерка из Москвы обратилась в правоохранительные органы и попросила помочь ей взорвать манеж «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Женщина пожаловалась, что оттуда постоянно доносится громкий шум.

    «69-летняя Галина обратилась в МВД днем 10 марта. Пожилая женщина заявила, что ей срочно нужны гранаты, но где их достать, она не знает.

    Зачем? Да всe просто: бабушка живет в Сокольниках напротив манежа «Спартака». У нее астма, нужно часто проветривать помещение. А едва она открывает окна, оттуда сразу доносятся крики спартачей. Единственное решение, пришедшее в еe измученную шумом и астмой голову, – взорвать эту конструкцию со всеми спартаковцами к чертям», – пишет «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    11.03.2019 17:12
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 12 марта 2019, 00:03

      вот это новость!!!!! ну прям сжег бомбардир этой новостью все остальные спортивные новости!!!!! браво, бомбардир, подбрасывай еще "про бабку с гранатой"!!!!! она не блондинкой была??? а про дедку без гранаты ничего у вас нет, которому не нравится стадик на Песчаной, и у которого весь подъезд обоссали?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 20:45

      У нее скорей всего проблемы с головой.

      7
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > zigbert 11 марта 2019, 21:07

      проблемы с головой у того кто это за новость футбола выдает

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > 3a zenit 11 марта 2019, 22:03

      Согласен.

      4
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 11 марта 2019, 19:51

      бабусяка походу за цска бомбит)))

      4
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 11 марта 2019, 19:10

      За ето и дело могут открыть, а бабку терористку туда к братьям кокоринам за компанию.

      3
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 11 марта 2019, 18:40

      Губерниев орет ещё громче чем переполненный манеж. Его слышно даже при выключенном телеящике, если окно открыто. Так что, взорвать его за это?

      6
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 11 марта 2019, 18:24

      Ну шашлычок из свинины, ну очень вкусный!!!

      -3
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      Рейтинг: +2726

      a_who 11 марта 2019, 18:19

      Бабка за конюшню болеет !

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 марта 2019, 18:12

      ну не всех дураков война поубивала

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > piligrim1986 11 марта 2019, 18:42

      Таких бы как ты поменьше.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Тони Монтана Б 12 марта 2019, 07:25

      и как ты

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 марта 2019, 17:44

      Она за Динамо. Поэтому ментам и звонила)) а те сдали...

      10
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      Рейтинг: +748

      99-й > mihail200606 11 марта 2019, 18:16

      Болела бы за ЦСКА в ближайшую часть сразу бы двинула...)

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 11 марта 2019, 17:33

      Новость бомба,,,,,,,,

      5
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > slavutiq70 11 марта 2019, 18:14

      футбольных-то нет)))
      а тут бабка взрывает интернет)))

      2
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