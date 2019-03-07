Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка, Рамоса могут выгнать из «Реала»

Газзаев: «Гончаренко сказал, что ему не нужен такой ЦСКА? Тогда он может пойти в «Уфу» или в БАТЭ».

Фанаты «Динамо» проведут акцию протеста из-за переноса открытия нового стадиона.

Жардим: «Головин не говорит по-французски. Это пока проблема. Приходится общаться на английском».

УЕФА может дисквалифицировать Неймара за слова о судействе в матче с «МЮ».

AS: «Реал» начал переговоры с агентом Моуринью.

Перес пригрозил Рамосу, что выгонит его из «Реала».

«Я задницу рвал за этот клуб и эту эмблему». Рамос ответил на критику Переса после вылета «Реала» из ЛЧ.

Главный тренер Ди Франческо покинул «Рому».

«Рома» в ближайшие часы может объявить о назначении Раньери главным тренером.

Кубок России. «Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из турнира.

VAR стало слишком много. После ЛЧ говорят только о нем