Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка, Рамоса могут выгнать из «Реала»

Символично ,что мяч от жопы Глушакова влетел в ворота спартака )
Газзаев: «Гончаренко сказал, что ему не нужен такой ЦСКА? Тогда он может пойти в «Уфу» или в БАТЭ».
Фанаты «Динамо» проведут акцию протеста из-за переноса открытия нового стадиона.
Жардим: «Головин не говорит по-французски. Это пока проблема. Приходится общаться на английском».
УЕФА может дисквалифицировать Неймара за слова о судействе в матче с «МЮ».
AS: «Реал» начал переговоры с агентом Моуринью.
Перес пригрозил Рамосу, что выгонит его из «Реала».
«Я задницу рвал за этот клуб и эту эмблему». Рамос ответил на критику Переса после вылета «Реала» из ЛЧ.
Главный тренер Ди Франческо покинул «Рому».
«Рома» в ближайшие часы может объявить о назначении Раньери главным тренером.
Кубок России. «Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из турнира.
VAR стало слишком много. После ЛЧ говорят только о нем