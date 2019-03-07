Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка, Рамоса могут выгнать из «Реала»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2019 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 7 марта 2019, 22:10

      Символично ,что мяч от жопы Глушакова влетел в ворота спартака )

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