Главные новости дня. Абрамович потребовал продать Кепу, Лев отстранил трех футболистов от сборной Германии

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2019 21:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 марта 2019, 23:45

      Насчёт игроков сборной Германии. Иногда необдуманные решения приводят к печальным последствиям

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