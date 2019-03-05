Главные новости дня. Абрамович потребовал продать Кепу, Лев отстранил трех футболистов от сборной Германии

Tuttosport: «Ювентус» сделает предложение «Реалу» по Асенсио.

The Mirror: У Лукаку конфликт с Погба из-за пенальти.

Адвокат Кокорина: «Нога Александра онемела после ожогов. Наступают необратимые последствия».

«Чемпионат»: вратарь Сафонов заключил новый контракт с «Краснодаром».

Юрист: «Рубин» полностью погасил долг перед Караденизом. Претензий у сторон нет».

Okdiario: «Реал» готов платить Моуринью 18 миллионов в год. Тренер хочет вернуться в Мадрид.

Лев сообщил Боатенгу, Хуммельсу и Мюллеру, что больше не будет вызывать их в сборную Германии.

Тренер вратарей «Рубина» Кафанов покинул клуб.

Боатенг: «Лев сказал, что я больше не часть сборной. Я опечален и убежден: могу играть на самом высоком уровне».

El Confidencial: Абрамович потребовал продать Кепу. «Челси» ищет замену вратарю.

Уже полгода говорят о конфликте Широкова и Хохлова. Что там случилось?