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    «Ювентус» провел встречу с агентами Гвардиолы

    «Ювентус», как уже ранее сообщал «Бомбардир», рассматривает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу как кандидата на замену Массимилиано Аллегри.

    Туринцы уже дважды встречались с агентами специалиста.

    Кроме испанца в шорт-лист черно-белых входят экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, бывший тренер команды Антонио Конте и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

    • Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до июля 2021 года.
    • Специалист зарабатывает в английском клубе 23 миллиона евро в год.

    Источник: Sport.es

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    05.03.2019 17:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 марта 2019, 18:50

      менять сити на это гауввнооо туринское ? на этот автобус? утятина дешевого рОзлива ! ай да пукайте дальше и минусуйте глоры блювентуса.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 6 марта 2019, 08:48

      я представляю что с тобой сделается если действительно пеп станет тренером))) ты это корвалолом, валерьянкой запасись, так на всякий случай, а то мало ли что))))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 6 марта 2019, 11:53

      скорее кокорину дадут золотой мяч чем пеп возглавит твой убогий клубишко !!

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 6 марта 2019, 12:20

      поживем увидим эксперт на диване

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 6 марта 2019, 13:01

      пфффф !! подумай логично ! пеп это аттакующий футбол ! твой юве автобус. конечно маловероятно что пеп уйдет в твой ювентус при том что сити опять на первом месте и в лч один из главных фаворитов но ты же веришь в эту утятину то посмотрим некоторые моменты ; 1) полсостава ювентуса уже пенсионеры (я не говорю уж о кьеллини, барцальи и бонуччи песок сыпется). что дальше ! 2)где хорошая атака у ювентуса ? надеятся только на кристину ? не факт ! 34 года ! да и с пепом по эль классико еще отношения не очень (тем более что для гвардиолы авторитетов нету в свое время еще в барсе главная звезда Роналдиньо был продан! я не говорю еще о Ибрагимовиче). 3) где хороший опорник у ювентуса? для пепа это важно ! ХЕДИРА? МАТЮИДИ? СМЕХ ДА И ТОЛЬКО ! для пепа при его видении футбола важен опорник(а это дорого и у ювентуса на врядли есть большие деньги на хорошие трансферы в атаку, в полузащиту и защиту. что еще тебе сказать? вообщем живи и видь что нормальные тренера в твой ювентус врядли пойдут ! максимум КОНТЕ А ЭТО СНОВ АВТОБУС)))

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      Dizayner > dinar7777dinar 6 марта 2019, 13:23

      а в сити не пенсионеры? там тоже кстати полсостава пенсионеры, причем дорогущие пенсионеры, так что тут никакого преимущества у сити нет, сити не может играть ключевые встречи в ЛЧ и вариант того что пепа уволят если он не выиграет эту лигу вполне реален. второе- сразу видно, что ты совсем не разбираешься в итальянском футболе, в юве в частности. нужен опорник? купят ему и опорника и всех кто нужен, почему это нет денег? трансфер рональду и его зарплата недешевая кстати. они профессионалы, им пофиг что было раньше, самое важное то что будет и ожидает их в будущем. аллегри кстати норм тренер, просто его время уже подошло к концу и я уверен, что если его пригласят в реал, он там наделает много шума. поэтому я бы не стал делать опрометчивые выводы о степени невозможности приезда пепа в турин. и повторяю в сотый раз - Ювентус не мой, а клана Аньелли, я всего лишь симпатизирую им вот уже 23 года

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      dinar7777dinar > Dizayner 6 марта 2019, 14:00

      а в сити уже выделяют пепу деньги на лето ! ОЙ А ЮВЕНТУС КЛЮЧЕВЫЕ ВСТРЕЧИ В ЛЧ выигрывал )))) где лч у этого состава? вы не лучше и не хуже сити ! но пеп будет в сити потому что там больше развития чем в турине !

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      Dizayner > dinar7777dinar 6 марта 2019, 14:23

      а в Юве не выделяют потому что ждут нового коуча, ясно же как день. ключевые встречи да, и немало и похуже составом выигрывал, при всем уважении сити это молодняк, им еще огого как далеко до звания великий клуб, а вот с Ювентусом другая история, да и деньги не проблема. у этого состава есть два финала как минимум, а что есть у сити этого состава? нифига

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      dinar7777dinar > Dizayner 6 марта 2019, 14:47

      а вышел в финал это что уже победа? помоему выиграл финал это победа а проиграл это ПРОИГРЫШ так далее ничего !

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      Dizayner > dinar7777dinar 6 марта 2019, 17:12

      пускай, зато они есть, а что есть у сити с таким подбором игроков? ну ок, чемпионство, но ведь в лч то полный провал, такие бабки убухали и все ничего, а шейхам то результат нужен, поэтому не станут пепа долго держать если он не выиграет лигу, а премьер-лигу можно выиграть и без него.

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