«Ювентус» провел встречу с агентами Гвардиолы

менять сити на это гауввнооо туринское ? на этот автобус? утятина дешевого рОзлива ! ай да пукайте дальше и минусуйте глоры блювентуса.
«Ювентус», как уже ранее сообщал «Бомбардир», рассматривает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу как кандидата на замену Массимилиано Аллегри.
Туринцы уже дважды встречались с агентами специалиста.
Кроме испанца в шорт-лист черно-белых входят экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, бывший тренер команды Антонио Конте и Юрген Клопп («Ливерпуль»).
- Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до июля 2021 года.
- Специалист зарабатывает в английском клубе 23 миллиона евро в год.