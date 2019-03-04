Кафельников – о перспективах «Спартака» в этом сезоне: «Забудем о Лиге чемпионов. Миллион процентов!»

Бывший теннисист Евгений Кафельников, который является болельщиком «Спартака», высказался о перспективах московской команды в текущем сезоне.

«Забудем о Лиге чемпионов. Миллион процентов! В ЛЧ попадут «Краснодар», ЦСКА и «Зенит», – сказал Кафельников.