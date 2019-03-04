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    Кафельников – о перспективах «Спартака» в этом сезоне: «Забудем о Лиге чемпионов. Миллион процентов!»

    Бывший теннисист Евгений Кафельников, который является болельщиком «Спартака», высказался о перспективах московской команды в текущем сезоне.

    «Забудем о Лиге чемпионов. Миллион процентов! В ЛЧ попадут «Краснодар», ЦСКА и «Зенит», – сказал Кафельников.

    • По итогам 18 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 29 очков.
    • От третьей строчки, дающей право принять участие в квалификации ЛЧ, красно-белых отделяет всего один балл.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2019 11:19
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 4 марта 2019, 18:52

      Зачем пустословные заявления??? Можно поставить лям баксов на Фон-бет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 4 марта 2019, 17:34

      Будут с ЦСКА бороться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 16:58

      Если так уверен, то зачем его миллион процентов, пусть поставит в пари на кон миллион евро...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 4 марта 2019, 15:58

      У Кафельникова как всегда эмоции(может бухает лишку?)По делу ничего.Ноль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 14:42

      Кафельников продал спартак за кафель для туалета.

      -1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > prezent2017 4 марта 2019, 17:35

      За паркет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6311

      порт 4 марта 2019, 14:09

      Зачем вам ЛЧ? Играйте лучше на кубок Матч ТВ.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 марта 2019, 13:47

      кафель, давай про тебя уже забудем

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 4 марта 2019, 13:45

      Этот Вафельников вообще много чего говорит: И что Крым надо хохлам отдать и что на колени перед пендосами встать и тп! Слушать эту бывшую теннисную вафлю вредно для здоровья нормального человека ( изжога замучает с отрыжкой вместе) !!!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 13:19

      Если согластся с такой постановкой вопроса ,можно совсем отказаться играть.

      8
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 4 марта 2019, 13:08

      Я бы и пятидесяти процентов не давал! По игре команды, конечно же, очень много вопросов, но также очень много будет зависеть и от игры конкурентов, и от фортуны! Посмотрим, время покажет...

      3
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