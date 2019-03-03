Главные новости дня. «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью, пилот самолета Салы не имел права управлять транспортом

IFAB запретил игрокам бьющей команды вставать в стенку.

РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Уфой».

РПЛ. «Ростов» не удержал победу над «Енисеем», пропустив за семь минут до конца игры.

The Independent: пилот самолета Салы не окончил летные курсы и не имел права управлять транспортным средством.

РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью, в матче одно удаление.

Леонид Трахтенберг объявил об уходе из «Спартака».

Tuttosport: «Ювентус» рассматривает Клоппа, Гвардиолу, Зидана и Конте на замену Аллегри.

Daily Star: «Манчестер Сити» получит более 400 миллионов на летние трансферы.