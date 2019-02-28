Главные новости дня. Комиссия РПЛ запретила «Динамо» проводить матч со «Спартаком» на новом стадионе, «Фулхэм» расторг контракт с Раньери

«Манчестер Сити» заключил контракт с PUMA на 760 миллионов.

Трабукки хочет уволить Федотова и пригласить на его место Дзаветтьери из юрмальского «Спартака».

Комиссия РПЛ запретила «Динамо» проводить матч со «Спартаком» на новом стадионе.

Агент Джикии – об интересе «Локомотива»: «У человека долгий контракт со «Спартаком», все у него хорошо. В чем проблема?».

Кокорин имеет право на осмотр врачами «Зенита» в СИЗО.

«Мутко против»: Суперкубок Южной Америки-2020 может пройти в России.

«Фулхэм» расторг контракт с Раньери. Он проработал в клубе три месяца.

РПЛ запретила «Арсеналу» проводить кубковый матч с «Оренбургом» на стадионе в Туле.