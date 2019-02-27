Главные новости дня. Джанаев стал новичком польского клуба, в «Спартаке» новый скандал

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2019 21:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:21

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

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      Рейтинг: +799

      амани 27 февраля 2019, 22:44

      А футбол играть, когда будет Спартак ?.....одни скандалы.....жерналюги достали ! Футбольные журналисты есть, или они как Мамонты! ей Богу, сегодняшние журналюги, озабоченцы!

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > амани 27 февраля 2019, 23:10

      причём тут журналюги ? это некоторые футболисты и руководители разлагают команду !

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