Главные новости дня. Джанаев стал новичком польского клуба, в «Спартаке» новый скандал

«Спартак» к 2022 году будет платить всем игрокам в рублях.

На сайте «Спартака» появился текст про фанатов с оскорблениями, а затем был удален.

Тренером года по версии журналистов России признан Черчесов, Дзюба – в десятке лучших спортсменов.

Джанаев перешел в польскую «Медзь».

ЦСКА подпишет новый контракт с Дзагоевым.

Причина переноса матча «Арсенал» – ЦСКА в Грозный связана с подогревом поля.

«Уфа» вернет деньги фанатам за билеты, если не обыграет «Динамо».

Субботнее Эль Класико покажет «Первый канал».

«Манчестер Сити» собирается купить лучшего бомбардира Бундеслиги.

Икарди может пропустить Кубок Америки-2019.