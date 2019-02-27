Главные новости дня. Джанаев стал новичком польского клуба, в «Спартаке» новый скандал

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen
«Спартак» к 2022 году будет платить всем игрокам в рублях.
На сайте «Спартака» появился текст про фанатов с оскорблениями, а затем был удален.
Тренером года по версии журналистов России признан Черчесов, Дзюба – в десятке лучших спортсменов.
Джанаев перешел в польскую «Медзь».
ЦСКА подпишет новый контракт с Дзагоевым.
Причина переноса матча «Арсенал» – ЦСКА в Грозный связана с подогревом поля.
«Уфа» вернет деньги фанатам за билеты, если не обыграет «Динамо».
Субботнее Эль Класико покажет «Первый канал».
«Манчестер Сити» собирается купить лучшего бомбардира Бундеслиги.
Икарди может пропустить Кубок Америки-2019.