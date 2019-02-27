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    Главный редактор BobSoccer – о тексте на сайте «Спартака»: «Это не наша заметка, а посетителя. Мы ее сначала закрыли, потом отредактировали»

    Главный редактор BobSoccer Борис Тосунян прокомментировал публикацию на официальном сайте «Спартака» оскорбительного текста про фанатов команды, позаимствованного с его портала.

    В тексте критикуются болельщики, устроившие акцию в Москве, в рамках которой по городу были расклеены афиши фильма «Фантастические твари» с изображением владельца клуба Леонида Федуна, вице-президента Наиля Измайлова, а также футболистов Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

    В опубликованном материале под названием «Понты дороже денег» фанатов называют провокаторами, которые «кусают руку, которая их кормит». Также присутствует фраза: «Ни один хозяин не пойдет на поводу у нищебродов». Автором поста является пользователь с ником Шариков.

    «Шарикова не знаю. Видел его комментарии на нашем портале раньше, но не более того. Мне сказали модераторы про то, что заметка появилась на сайте «Спартака» и про то, что ее потом закрыли на сайте клуба. Но это не наша заметка, а посетителя. Мы ее сначала закрыли, но потом отредактировали, так как там были слова, которые у нас на сайте обычно не употребляют. Я попросил модератора убрать слово «нищеброды», – сказал Тосунян.

    • «Спартак» уже начал внутреннее расследование из-за скандальной публикации.

    Источник: «Гол»

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    27.02.2019 15:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 28 февраля 2019, 10:33

      Они там ни чего не попутали ?
      «Ни один хозяин не пойдет на поводу у нищебродов».
      Если эти нищеброды прекратят покупать спортивную атрибутику, посещать командные матчи, уронят клубный рейтинг команды, то кому будет нужен данный клуб ?
      Когда Федун встал у руля нашей команды, клуб имел потрясающую армию болельщиков..На данный же момент, руководство устроило мышиную возню, разделив болел на правильных и не правильных.Ведь это началось не вчера, ни тогда когда по городу расклеили листовки, а значительно раньше.Руководство делало вид, что ни чего не происходит и как результат это "ничего" нанесло ответный удар.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 27 февраля 2019, 22:18

      Федун поступил мудро отвлекая от себя внимание,стравил болельщиков Спатрака друг с другом

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      Рейтинг: +451

      frizom > 3a zenit 27 февраля 2019, 22:20

      да ему это не нужно, наоборот надо чтобы болельщики на футбол ходили. А вот среди болел видимо есть те кто на что угодно пойдет лишь бы дискредитировать руководство.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 27 февраля 2019, 19:45

      Они "на сайте не употребляют"??? Смешно,достаточно почитать его.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 27 февраля 2019, 18:03

      Как-то неумело оправдывается... короче, бред какой-то несёт!

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 27 февраля 2019, 17:07

      Быстрее бы уже чемпионат начался. Надоели уже такие темы...

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