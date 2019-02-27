Главный редактор BobSoccer – о тексте на сайте «Спартака»: «Это не наша заметка, а посетителя. Мы ее сначала закрыли, потом отредактировали»

Главный редактор BobSoccer Борис Тосунян прокомментировал публикацию на официальном сайте «Спартака» оскорбительного текста про фанатов команды, позаимствованного с его портала.

В тексте критикуются болельщики, устроившие акцию в Москве, в рамках которой по городу были расклеены афиши фильма «Фантастические твари» с изображением владельца клуба Леонида Федуна, вице-президента Наиля Измайлова, а также футболистов Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

В опубликованном материале под названием «Понты дороже денег» фанатов называют провокаторами, которые «кусают руку, которая их кормит». Также присутствует фраза: «Ни один хозяин не пойдет на поводу у нищебродов». Автором поста является пользователь с ником Шариков.

«Шарикова не знаю. Видел его комментарии на нашем портале раньше, но не более того. Мне сказали модераторы про то, что заметка появилась на сайте «Спартака» и про то, что ее потом закрыли на сайте клуба. Но это не наша заметка, а посетителя. Мы ее сначала закрыли, но потом отредактировали, так как там были слова, которые у нас на сайте обычно не употребляют. Я попросил модератора убрать слово «нищеброды», – сказал Тосунян.