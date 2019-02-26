Главные новости дня. Кепа оштрафован и может не сыграть с «Тоттенхэмом», матч «Арсенал» – ЦСКА перенесли в Грозный

«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату.

Janekx89: Джанаев близок к переходу в польский клуб «Медзь».

Суд отклонил апелляцию на продление срока ареста Кокорина и Мамаева.

Okdiario: игроки «Реала» хотят, чтобы Роналду с «Ювентусом» вылетел из Лиги чемпионов.

Восемь игроков «МЮ» из-за травм не сыграют с «Кристал Пэлас». Участие Рэшфорда в матче остается под вопросом.

Гвардиола: «Зинченко показал мне, как важно и ценно быть хорошим парнем».

Сарри: «Будет ли играть Кепа с «Тоттенхэмом»? Не знаю, он совершил большую ошибку».

Официально: матч «Арсенал» – ЦСКА состоится в Грозном.