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    Главные новости дня. Кепа оштрафован и может не сыграть с «Тоттенхэмом», матч «Арсенал» – ЦСКА перенесли в Грозный

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2019 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 27 февраля 2019, 08:35

      Официально: матч «Арсенал» – ЦСКА состоится в Грозном.
      Если там будет народ, то знайте, что люди (бюджетники) не пришли по своему желанию))) их загнали туда под угрозой увольнения)))

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