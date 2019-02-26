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    Журналист Короткин: «Летом в «Спартаке» могут произойти большие перемены в составе»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин поделился информацией о будущем «Спартака». Журналист предполагает, что летом команду ждет обновление состава.

    «Мои предположения в данном случае основаны на знании. Летом в «Спартаке» могут произойти большие перемены в составе, связанные с уходом ряда людей. Появится больше возможностей для привлечения молодежи; возможно, будут покупки», – сказал Короткин.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • Средний возраст основного состава москвичей – 25,8 года.
    • Самый возрастной игрок «Спартака» – Андрей Ещенко (35 лет).

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2019 00:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 15:12

      Перемены в составе уже начались.

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 февраля 2019, 14:48

      В «Спартаке» сплошные перемены, а "воз и ныне там".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 26 февраля 2019, 10:15

      грядут перемены!!!! такая "новость", которая просчитывается на раз-два, когда 4-5 человек из состава давно перешагнули 30-32-летний рубеж, здесь и предполагать ничего не нужно)) журналисты, копайте глубже!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 08:51

      А знания основаны на предположении ?... Я вот предположу, что и в составе Зенита будут большие изменения по составу. Слишком много в клубе "лавочников" и "пассажиров".

      2
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 26 февраля 2019, 07:48

      журналист Кокорин

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