Журналист Короткин: «Летом в «Спартаке» могут произойти большие перемены в составе»

Перемены в составе уже начались.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин поделился информацией о будущем «Спартака». Журналист предполагает, что летом команду ждет обновление состава.
«Мои предположения в данном случае основаны на знании. Летом в «Спартаке» могут произойти большие перемены в составе, связанные с уходом ряда людей. Появится больше возможностей для привлечения молодежи; возможно, будут покупки», – сказал Короткин.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
- Средний возраст основного состава москвичей – 25,8 года.
- Самый возрастной игрок «Спартака» – Андрей Ещенко (35 лет).