Журналист Короткин: «Летом в «Спартаке» могут произойти большие перемены в составе»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин поделился информацией о будущем «Спартака». Журналист предполагает, что летом команду ждет обновление состава.

«Мои предположения в данном случае основаны на знании. Летом в «Спартаке» могут произойти большие перемены в составе, связанные с уходом ряда людей. Появится больше возможностей для привлечения молодежи; возможно, будут покупки», – сказал Короткин.