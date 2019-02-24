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    Прядкин: «Пиво на российских стадионах должно быть»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что на российских стадионах нужно разрешить продажу пива. Такой же позиции придерживается президент РФС Александр Дюков.

    «Наша позиция одна — пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решен. С приходом нового президента РФС мы рассчитываем, что этот вопрос может быть ускорен», – сказал Прядкин.

    • На ЧМ-2018 в России продажа пива на стадионе была разрешена.
    • Планируется, что на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге пиво также будут реализовывать.
    • Указанный запрет действует в России с 2005 года.

    Источник: Телеканал «360»

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    24.02.2019 11:50
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +5873

      maygli 25 февраля 2019, 18:34

      Помню, как отец брал меня на футбол. В перерыве он с другом шёл пить пиво, мне доставалась только пена с кружки и баранки посыпанные солью.
      Было вкусно. Стадион был полный, приятель его болел за другую команду, по ходу игры они подшучивали друг над другом. Все пили пиво горячо обсуждая игру. Никаких фанатских трибун не было, и драк тоже не было. Болельщики разных команд дружелюбно относились друг к другу. Было мне тогда лет пять- шесть.

      0
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      Рейтинг: +839

      Князев 25 февраля 2019, 13:16

      Нечего пьянь таскать на стадионы!!! А тебе сколько заплатили за протаскивание пива на стадионы???

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 февраля 2019, 21:10

      Президент запел, Прядкин подпел... Вот что делается с тупыми администраторами, которых пруд пруди.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 19:56

      Во первых сразу встанет вопрос о его цене и качестве.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > zigbert 24 февраля 2019, 21:10

      Цена будет двойная, сразу говорю. Мотив - чтобы не нажрались.

      3
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 24 февраля 2019, 18:39

      Еще штук сто миллиардеров прибавится в России. Стадионы превратятся в туалеты ,посещаемость упадет. О последствиях не думают.

      6
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 24 февраля 2019, 16:26

      1.Одно пиво-в одни руки.
      2.Второе пиво-при сдаче тары,то-бишь пластикового стакана.
      3.Третье-при выходе бесплатно в случае победы,платно в случае проигрыша.
      ---------------------------
      С.ка,беспроигрышный бизнес-план.

      2
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 24 февраля 2019, 14:52

      У любителей пива позиция другая, - пиво должно быть пивом!!!
      Видимо Прядкин решил все вопросы по безопасности на стадионах, матерных кричалок, "весенних" и "осенних" полей у многих клубов. Настало время приучать народ к качественному напитку, а не к суррогату под названием ПИВО.)))

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ivany4 24 февраля 2019, 21:12

      Матерные кричалки - наш отечественный слоган. Если либерастам каким не нравится, пусть по телеку смотрят.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 > prezent2017 24 февраля 2019, 22:01

      Надеюсь ты найдешь объяснения интересным словам своим малолетним детям или внукам, когда придя со стадиона под пивным кайфом или под энергетиком, они тебя об этом спросят.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 февраля 2019, 14:49

      Наша позиция одна - пива НЕ должно быть на стадионах!


      Посещаемость и без пива повысилась на 30 ПРОЦЕНТОВ!
      Пиво не повышает посещаемость, а СПАИВАЕТ молодёжь и ГУБИТ подрастающее поколение!!!!
      Пусть Прядкин, Мейтин, Алаев, Колосков и прочие пивные МАФИОЗИ не валяют алкогольного пивного дурака!
      Мутко ушел, а пивные интересы боссов от спаивания, передал Дюкову!
      У Дюкова других вопросов хватает, которые надо решать в первую очередь.
      Пусть Дюков и Прядкин НЕ ЗАИКАЮТСЯ про пиво и забудут про него!
      Колобков, Голодец, Дюков, Прядкин, Мейти, Колосков и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания молодежи ПИВОМ.
      Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре.
      Они богатеют и ЖИРЕЮТ, а народ будут спаивать и наживаться на здоровье миллионов болельщиков.
      Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
      Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
      Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
      Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
      Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
      Раз и НАВСЕГДА!!!

      Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!

      5
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > amazonaws 24 февраля 2019, 18:38

      Никакого криминала нет, кто хочет пить - пьют до матча и после матча. Разница лишь в том, что с запретом клубы дохода получают меньше, без запрета - больше. Футбол должен развиваться.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > amazonaws 24 февраля 2019, 21:13

      Вот ты какой умный и правильный. Надо чтобы все ходили по одной досочке и в сторону ни-ни!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 февраля 2019, 14:45

      Не должно! Пьяные болельщики агрессивнее и устраивают больше беспорядков, чем трезвые. Если хочешь бухать, то делай это у себя дома.

      5
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      ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws > BRO_football 24 февраля 2019, 14:53

      В Англии спаивание пивом привело к социальной КАТАСТРОФЕ!!!
      Её уже ничем не исправить.
      Пиво подтягивает наркоманию и виски.
      Англичане ДУРЕЮТ на глазах с бешеной социальной скоростью.
      Прядкин и Дюков хотят УТОПИТЬ Россию в пиве и социально уничтожить российский народ!!!
      Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
      Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
      Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
      Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
      Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
      Раз и НАВСЕГДА!!!
      Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
      Дюков решил начать с пивного КРИМИНАЛА!!!
      Тише товарищи!
      Ваше слово товарищ ПРОКУРОР, на очереди министр здравоохранения, депутаты Госдумы и Совета Федерации, председатель правительства, вплоть до президента!!!
      Они очень быстро приведут Дюкова в чувство и ОТРЕЗВЯТ его от пивной темы на всю оставшуюся жизнь!!!
      На всю жизнь ОТОБЬЮТ у Дюкова желание маяться пивной ДУРЬЮ!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > amazonaws 24 февраля 2019, 21:14

      Англичане дуреют от системы образования. Немцы пьют больше и ничего пока!

      0
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 24 февраля 2019, 14:40

      Пивные боссы прядкину проплатили? Или...

      4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws > subbotaspartak 24 февраля 2019, 14:54

      Прядкин и Дюков хотят УТОПИТЬ Россию в пиве и социально уничтожить российский народ!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > subbotaspartak 24 февраля 2019, 15:16

      Всё вместе.

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