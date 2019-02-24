Прядкин: «Пиво на российских стадионах должно быть»

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что на российских стадионах нужно разрешить продажу пива. Такой же позиции придерживается президент РФС Александр Дюков.

«Наша позиция одна — пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решен. С приходом нового президента РФС мы рассчитываем, что этот вопрос может быть ускорен», – сказал Прядкин.