Прядкин: «Пиво на российских стадионах должно быть»

Помню, как отец брал меня на футбол. В перерыве он с другом шёл пить пиво, мне доставалась только пена с кружки и баранки посыпанные солью.
Было вкусно. Стадион был полный, приятель его болел за другую команду, по ходу игры они подшучивали друг над другом. Все пили пиво горячо обсуждая игру. Никаких фанатских трибун не было, и драк тоже не было. Болельщики разных команд дружелюбно относились друг к другу. Было мне тогда лет пять- шесть.
Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что на российских стадионах нужно разрешить продажу пива. Такой же позиции придерживается президент РФС Александр Дюков.
«Наша позиция одна — пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решен. С приходом нового президента РФС мы рассчитываем, что этот вопрос может быть ускорен», – сказал Прядкин.
- На ЧМ-2018 в России продажа пива на стадионе была разрешена.
- Планируется, что на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге пиво также будут реализовывать.
- Указанный запрет действует в России с 2005 года.