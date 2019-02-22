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    Федун: «Дюков – суперпрофессионал. Он всегда будет работать на общие задачи, а не на личные»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун считает, что избрание Александра Дюкова главой РФС пойдет на пользу российскому футболу.

    «Это суперпрофессионал. Я знаю, как устроена нефтяная компания «Газпром нефть». С учетом этого думаю, что РФС будет самой технологичной системой ФИФА.

    Единственный кандидат? Зачем формальности? Насколько я знаю Александра, он всегда будет работать на общие задачи, а не на личные», – сказал Федун.

    Дюков – генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита». Он являлся единственным кандидатом и сегодня был единогласно избран на должность главы РФС. Его полномочия продлятся до 9 февраля 2021 года.

    Источник: Sport24

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    22.02.2019 14:34
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 25 февраля 2019, 11:18

      Рфс теперь зенитовский как при фурсенко

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol 22 февраля 2019, 23:05

      Так странно это =) Самим себе в ногу стрелять. Дюков же у нас товарищ беспристрастный xD

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 22 февраля 2019, 23:03

      " Кукушка хвалит петуха ... " - что бы не стать курицей ))) - патентую фразу , как лозунг наших чиновников и единороссов )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Symbol 22 февраля 2019, 22:55

      Какие там уж личные. Задачи Зенита - не личные))

      1
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      Рейтинг: +799

      амани 22 февраля 2019, 21:29

      на общие задачи работать?...это на какие общие, на чьи общие?

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > амани 22 февраля 2019, 22:51

      На общак )))

      2
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      Рейтинг: +799

      амани > VVM1964 25 февраля 2019, 12:08

      питерский или московский?......это важно, чемпионом будут, Зенит или Спартак?

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 февраля 2019, 21:11

      Будет работать на общак. )

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Супермачо 22 февраля 2019, 22:51

      Не посмотрел - опередил мысль )))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 февраля 2019, 21:08

      газ нефть лес золото крабы всё это -футбол

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 февраля 2019, 19:44

      Если перевести на народный язык, будет звучать как ПИ*ДЕЦ футболу...
      Чем этот Дбков лучше Федуна? Такой же неуч в футболе...

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 22 февраля 2019, 18:13

      "председатель совета директоров «Зенита»"
      Это что шутка?

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 22 февраля 2019, 17:51

      Работа на общие задачи, не помешала занять Дюкову 191 место в списке Форбс.)))

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