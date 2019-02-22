Федун: «Дюков – суперпрофессионал. Он всегда будет работать на общие задачи, а не на личные»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун считает, что избрание Александра Дюкова главой РФС пойдет на пользу российскому футболу.

«Это суперпрофессионал. Я знаю, как устроена нефтяная компания «Газпром нефть». С учетом этого думаю, что РФС будет самой технологичной системой ФИФА.

Единственный кандидат? Зачем формальности? Насколько я знаю Александра, он всегда будет работать на общие задачи, а не на личные», – сказал Федун.

Дюков – генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита». Он являлся единственным кандидатом и сегодня был единогласно избран на должность главы РФС. Его полномочия продлятся до 9 февраля 2021 года.