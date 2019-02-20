Вслед за белорусами статуса легионеров в РПЛ могут лишиться игроки из стран ЕАЭС

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что футболисты из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вскоре могут лишиться статуса легионеров в чемпионате России.

Ранее стало известно, что с нового сезона иностранцами в Премьер-лиге не будут считаться белорусы.

«Можно ожидать, что вслед за Белоруссией последует и Казахстан, и страны Евразийского союза», – сказал Прядкин.

В ЕАЭС, кроме Белоруссии, России и Казахстана, входят Армения и Киргизия.