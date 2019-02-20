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    Вслед за белорусами статуса легионеров в РПЛ могут лишиться игроки из стран ЕАЭС

    Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что футболисты из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вскоре могут лишиться статуса легионеров в чемпионате России.

    Ранее стало известно, что с нового сезона иностранцами в Премьер-лиге не будут считаться белорусы.

    «Можно ожидать, что вслед за Белоруссией последует и Казахстан, и страны Евразийского союза», – сказал Прядкин.

    В ЕАЭС, кроме Белоруссии, России и Казахстана, входят Армения и Киргизия.

    Источник: ТАСС

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    20.02.2019 16:59
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5873

      maygli 21 февраля 2019, 19:52

      Мли-и-ин, так они может и за сборную России станут играть.
      Не легионер - значит не иностранец, т.е. свой?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 февраля 2019, 09:42

      Там и футболеров нормальных нет.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 20:06

      Всё к этому идёт и наверняка со следующего сезона озвучат. Это даст возможность многим игрокам невысокого уровня играть у нас и в Казахстане.

      1
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot 20 февраля 2019, 19:33

      Короче - "Back in the USSR".

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 19:25

      И что это нам даст? Как бы самим не опустится до их уровня.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 февраля 2019, 18:51

      Заголовок пишут так,как будто кого-то льгот собираются лишать!!! Впрочем,может они с позиций футбольных агентов выступают...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 февраля 2019, 18:47

      Мля, Путин в знак уважения сказал Лукашенке, что белорусы больше не будут считаться легионерами и тут же руководство РПЛ поменяло лимит.
      Уважаемый В. В. Путин, в знак уважения к другим странам, скажите, что их спортсмены не будут считаться у нас легионерами.....)))

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Владислав Vlad 20 февраля 2019, 18:52

      Мне они похрен.Лучше пусть скажет,"муткочубайсам",что мы-граждане своей страны,и нас надо ценить и уважать.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Агасфер 20 февраля 2019, 18:56

      Так он это им говорит. Вот только муткочубайсы не подчиняются Путину.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Владислав Vlad 20 февраля 2019, 19:06

      не подчиняются?))) если кто-то из власть имущих не подчиняется твоему "уважаемому", то через 5 минут он теряет ВСЕ, и власть и даже свободу)

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > diadushka 20 февраля 2019, 19:15

      Ну, Мутко и Чубайс на свободе. Значит не подчиняются.
      Так же, как и Набиулина и многие другие.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Владислав Vlad 20 февраля 2019, 19:35

      ты когда-нибудь ходил на выборы выбирать Мутко?))) Или Чубайса? Они никем не выбираются! Тогда как они заняли свои места?) Может просто с улицы зашли и сели на это место?)))
      Они назначаются и убираются со своих мест только по велению "солнцеликого царя". А раз они все еще сидят на своих местах, то значит ЕГО все устраивает!) Не для того они назначались, чтобы развивать футбол и другие отрасли............

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > diadushka 20 февраля 2019, 22:38

      Заместители председателя правительства Российской Федерации и федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Российской Федерации по предложению председателя правительства Российской Федерации.
      О чём это говорит? А говорит это о том, что Путину говорят - нужно назначить Муткочубайса на такую-то должность. Он конечно же может сказать нет, но из этого могут вытекать иные последствия.
      Ты думаешь, что Путин - царь? Не смеши. Путин такой же назначенец, как и любой министр. Вот только их "назначать" могут разные лагеря.
      В Мире много семейных кланов, которые "соревнуются" между собой. Путин принадлежит одному клану, муткочубайс - другому. Поэтому муткочубайс не подчиняется Путину, и что-то сделать с муткочубайсом Путин не может без одобрения сверху. А наверху идёт игра, и правила оговорены.
      Но что бы это понимать, нужно выбросить царя из головы. Перестать мыслить, что кто-то один управляет миллионами.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > diadushka 20 февраля 2019, 22:43

      Простой пример - в пик кризиса Путин обратился в Ценробанк с предложением понизить ставку до 2%. Что ему сказала Набиулина? Иди в ж... Я подчиняюсь МВФ.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 февраля 2019, 18:44

      а Узбеки будут? тут в Ростове по мимо Калача еще Шомуродов есть ))
      Да и Молдаван тогда еще до куче, а вот Исландия, Исландия эххх как просится, нахер тогда и белорусы не нужны ))))

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 20 февраля 2019, 18:31

      Вспоминается сразу басня Крылова "Квартет": "А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь"!
      Футбол в вышеуказанных странах и так толком не был, но даже еще и деградировал, поэтому от объединения их толку не будет!

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 20 февраля 2019, 18:22

      Не проще просто отменить лимит на легеонеров? А смысл этого шикарного решения совсем не понятен

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