Главные новости дня. «Спартак» и Давыдов расторгли контракт, жена Икарди потребовала у «Интера» вернуть форварду повязку и извиниться

Болельщики «Челси» на игре с «МЮ» скандировали «К черту саррибол».

Бонуччи: «Прошлым летом я отказался от перехода в «Реал».

Бартомеу: «Неймар купил свою свободу за 222 миллиона, но «Барселоне» были не нужны эти деньги. Мы не хотели его отпускать».

«Рубин» отрицает, что должен Джанаеву 200 миллионов рублей.

«Зенит» может купить Сутормина у «Оренбурга». Игрок нравится Семаку.

В 2008-м «Барселона» отказалась от покупки Бензема из-за его поведения во время переговоров.

Агент Салы призвал «Кардифф» провести с ним открытую встречу, чтобы очистить свое имя.

Жена Икарди потребовала у «Интера» вернуть форварду повязку и извиниться, иначе он больше не сыграет за клуб.

«Спартак» и Давыдов расторгли контракт.

Дзагоев травмировался в матче с «Картахеной». Игрок покинул поле на носилках.