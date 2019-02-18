Клуб Серии С оштрафовали на 35 тысяч за проигрыш 0:20. В его составе на поле вышли семь тинейджеров и персонал

Клуб Серии С «Про Пьяченца» был оштрафован и лишен очков за поражение от «Кунео» в матче 27-го тура в прошлые выходные.

«Про Пьяченца» фактически является банкротом, футболисты не получают зарплату на протяжении всего сезона. Поэтому, пропустив три встречи, они должны были выйти на игру против «Кунео», чтобы команду не исключили из дивизиона.

«Про Пьяченца» собрала состав из семерых игроков младше 20 лет и одного сотрудника, предположительно физиотерапевта. Они вышли на поле и проиграли с разгромным счетом 0:20. «Про Пьяченца» даже не имеет тренера, поэтому в его качестве был заявлен 19-летний капитан команды.

Сегодня «Про Пьяченца», «Матера», «Кунео» и «Луккезе» были лишены восьми очков и оштрафованы на 35,5 тысяч евро.

«На нашем последнем собрании мы решили, что клубы, не выплачивающие зарплату футболистам, будет немедленно исключены из турнира», – сказал президент лиги Франческо Гирелли.