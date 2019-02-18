Клопп: «Все болельщики «Ливерпуля» предпочли бы выиграть АПЛ, а не Лигу чемпионов»

Все эти разговоры что лучше выиграть.. Ни к чему..но Я бы тоже предпочёл апл. Давно уже не выигрывали просто. Но, блин, такую возможность недавно упустили в отрыв уйти от мансити.. У ливера могут быть больше проблемы с психологией, давление могут не выдержать. В итоге можно И то и то просрать..
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» заявил, что болельщики команды предпочли бы победу в АПЛ, а не завоевание еврокубка.
– У нас был небольшой перерыв, и мы использовали это время, чтобы поработать над многими вещами – над тактикой, над физикой. Что лучше – игровой ритм или перерыв? Не знаю. Возможно, завтра вечером узнаем ответ.
– У вас нет предпочтения: АПЛ или Лига чемпионов?
– Все болельщики «Ливерпуля» предпочли бы Премьер-лигу. Но сейчас мы играем в Лиге чемпионов. Слава богу, что нам не нужно решать.
- Встреча «Ливерпуль» – «Бавария» состоится во вторник, 19 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.
- В турнирной таблице АПЛ мерсисайдцы после 26-ти туров делят первое место с «Манчестер Сити».