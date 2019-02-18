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    Клопп: «Все болельщики «Ливерпуля» предпочли бы выиграть АПЛ, а не Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» заявил, что болельщики команды предпочли бы победу в АПЛ, а не завоевание еврокубка.

    – У нас был небольшой перерыв, и мы использовали это время, чтобы поработать над многими вещами – над тактикой, над физикой. Что лучше – игровой ритм или перерыв? Не знаю. Возможно, завтра вечером узнаем ответ.

    – У вас нет предпочтения: АПЛ или Лига чемпионов?

    – Все болельщики «Ливерпуля» предпочли бы Премьер-лигу. Но сейчас мы играем в Лиге чемпионов. Слава богу, что нам не нужно решать.

    • Встреча «Ливерпуль» – «Бавария» состоится во вторник, 19 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • В турнирной таблице АПЛ мерсисайдцы после 26-ти туров делят первое место с «Манчестер Сити».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2019 17:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 февраля 2019, 19:30

      Все эти разговоры что лучше выиграть.. Ни к чему..но Я бы тоже предпочёл апл. Давно уже не выигрывали просто. Но, блин, такую возможность недавно упустили в отрыв уйти от мансити.. У ливера могут быть больше проблемы с психологией, давление могут не выдержать. В итоге можно И то и то просрать..

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 февраля 2019, 18:29

      И не будет ни того,ни другого.А счастье было так близко!!!

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 18 февраля 2019, 18:04

      И что это означает,Юрген? Мы сливаем Лигу Чемпионов?
      Как бы не получилось как со злополучным Сарри с его Наполи прошлого сезона - когда слились со всех турниров и что по итогу вышло? 0 трофеев.
      Жертва другими турнирами не даёт никаких гарантий! Нужно помнить об этом.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 18:00

      Победа даже в одном из этих турниров ,будет для Ливерпуля большим успехом.

      2
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 18 февраля 2019, 17:47

      В этом ты точно прав

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