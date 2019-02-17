Главные новости дня. «Реал» проиграл «Жироне», «Барселона» не контактировала с Неймаром

«Уфа» покупает аргентинца из словенского клуба.
Целый год не игравший Васин прибыл на сбор ЦСКА.
«Мы все, хохлы, – топ», – Зинченко поговорил с Луневым.
«Реал» проиграл «Жироне», пропустив дважды за десять минут.
Рамос получил 20-ю красную карточку в Примере.
Куртуа рассказал, почему Бэйл не захотел прийти на командный ужин.
Наингголан забил победный гол «Интера» «Сампдории».
Защитник «Фейеноорда» забил 5-й автогол своему вратарю. Голкипер никогда ни от кого столько не пропускал.
«ПСЖ» будет платить Верратти 10 миллионов в год.
Отец Неймара опроверг звонки сыну из «Барселоны».