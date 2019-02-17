Главные новости дня. «Реал» проиграл «Жироне», «Барселона» не контактировала с Неймаром

«Уфа» покупает аргентинца из словенского клуба.

Целый год не игравший Васин прибыл на сбор ЦСКА.

«Мы все, хохлы, – топ», – Зинченко поговорил с Луневым.

«Реал» проиграл «Жироне», пропустив дважды за десять минут.

Рамос получил 20-ю красную карточку в Примере.

Куртуа рассказал, почему Бэйл не захотел прийти на командный ужин.

Наингголан забил победный гол «Интера» «Сампдории».

Защитник «Фейеноорда» забил 5-й автогол своему вратарю. Голкипер никогда ни от кого столько не пропускал.

«ПСЖ» будет платить Верратти 10 миллионов в год.

Отец Неймара опроверг звонки сыну из «Барселоны».