Клубы РПЛ потратили на январские трансферы 31,1 миллиона. Это девятый показатель в мире

Опубликованы совокупные финансовые данные по итогам зимнего трансферного окна. В частности, посчитано, что клубы РПЛ потратили в январе на новых футболистов в общей сложности 31,1 миллиона евро.

Это девятый показатель по всему миру. На первом месте АПЛ – ее клубы потратили на приобретения 178,2 миллиона евро.