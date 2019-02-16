Клубы РПЛ потратили на январские трансферы 31,1 миллиона. Это девятый показатель в мире

Испанцы малоактивны.
Опубликованы совокупные финансовые данные по итогам зимнего трансферного окна. В частности, посчитано, что клубы РПЛ потратили в январе на новых футболистов в общей сложности 31,1 миллиона евро.
Это девятый показатель по всему миру. На первом месте АПЛ – ее клубы потратили на приобретения 178,2 миллиона евро.
- Самое дорогое приобретение российского клуба зимой – Вильмар Барриос («Зенит», 15 миллионов евро).
- В январе 2018 года российские клубы потратили на трансферы более чем в два раза меньше.
- Трансферное окно в России еще открыто.