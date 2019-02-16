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    Клубы РПЛ потратили на январские трансферы 31,1 миллиона. Это девятый показатель в мире

    Опубликованы совокупные финансовые данные по итогам зимнего трансферного окна. В частности, посчитано, что клубы РПЛ потратили в январе на новых футболистов в общей сложности 31,1 миллиона евро.

    Это девятый показатель по всему миру. На первом месте АПЛ – ее клубы потратили на приобретения 178,2 миллиона евро.

    • Самое дорогое приобретение российского клуба зимой – Вильмар Барриос («Зенит», 15 миллионов евро).
    • В январе 2018 года российские клубы потратили на трансферы более чем в два раза меньше.
    • Трансферное окно в России еще открыто.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2019 01:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 16:58

      Испанцы малоактивны.

      2
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      Рейтинг: -546

      massaboss 16 февраля 2019, 16:00

      А может вспомним как СБИТЫЙ ЛЕТЧИК потратил 200 млн $ Федуна с известным 0% КПД?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Vseok 16 февраля 2019, 13:51

      Осваивают бюджетные деньги

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 16 февраля 2019, 13:07

      Ничего Занит купит Неймара за 400 лямоевро и трендец всем, ))) Россия впереди планеты всей))

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 февраля 2019, 11:03

      90 процентов из них Зенит а то и больше,,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 09:34

      Потом напишут про февральские трансферы. Закончится у нас зимнее ТО и можно будет подвести итог. Зенит уже потратил больше, чем здесь указано за все клубы РПЛ: Барриос -15 млн, Ярик-12 млн. и Азмун -10 млн. евро.

      4
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 февраля 2019, 09:29

      Остальные 4 по 15 клубам разощлись

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 февраля 2019, 09:28

      27 миллионов зенит если я не ошибаюсь Азмун 12 вроде же)

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > gosproektikabinet 17 февраля 2019, 11:24

      Бедные немецкий и украинский народ оплатил через Газпром зенитовские покупки. А могли бы всё Шальке04 отдать или Црвене Звезде. Как бы, в Европе взяли, туда и отдали.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 16 февраля 2019, 06:42

      "более чем в два раза меньше" от создателей "менее чем в два раза больше" ))

      1
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      Рейтинг: +32

      Claudio Kanidja 16 февраля 2019, 03:45

      По сути, покупал один Зенит..

      1
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