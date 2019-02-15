Президент «Баварии» Хенесс: «Много лет назад я договорился с Клоппом о сотрудничестве»

Думаю, после работы в БД, Клопп бы отказал, ну а сейчас и подавно.
Ули - хитрый старый лис, хочет этим вбросом давление на Клоппа создать перед очной встречей.
Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, что более 10 лет назад рассматривал кандидатуру главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Летом 2008 года специалист перешел из «Айнтрахта» в дортмундскую «Боруссию».
«Лично я очень ценю Клоппа. Много лет назад я уже договорился с ним о сотрудничестве до того, как мы назначили Юргена Клинсмана [в 2008 году].
Я уже говорил, что очень уважаю его и его работу. Может ли Клопп все еще возглавить «Баварию»? Сейчас мы об этом не думаем. У нас есть тренер, которым мы очень довольны. Мы живем здесь и сейчас, и должны оставить все как есть», – сказал Хенесс.
«Бавария» и «Ливерпуль» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет во вторник, 19 февраля на поле английской команды.