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    Президент «Баварии» Хенесс: «Много лет назад я договорился с Клоппом о сотрудничестве»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, что более 10 лет назад рассматривал кандидатуру главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Летом 2008 года специалист перешел из «Айнтрахта» в дортмундскую «Боруссию».

    «Лично я очень ценю Клоппа. Много лет назад я уже договорился с ним о сотрудничестве до того, как мы назначили Юргена Клинсмана [в 2008 году].

    Я уже говорил, что очень уважаю его и его работу. Может ли Клопп все еще возглавить «Баварию»? Сейчас мы об этом не думаем. У нас есть тренер, которым мы очень довольны. Мы живем здесь и сейчас, и должны оставить все как есть», – сказал Хенесс.

    «Бавария» и «Ливерпуль» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет во вторник, 19 февраля на поле английской команды.

    Источник: Tribalfootball

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    15.02.2019 12:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 15 февраля 2019, 16:36

      Думаю, после работы в БД, Клопп бы отказал, ну а сейчас и подавно.

      Ули - хитрый старый лис, хочет этим вбросом давление на Клоппа создать перед очной встречей.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 15:42

      А ведь многие считали что дни Ковача в Баварии сочтены. Сейчас все изменилось.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 февраля 2019, 13:47

      и постоянно перекупали лидеров у его команды, ну-ну.
      Конечно по хорошему Клоппу ЛЧ в этом году слить т.к там за чемпионство в АПЛ стоит побороться, в АПЛ охота за двумя зайцами хорошим только в волосатые Фергюсоновские времена хорошо заканчивалась.
      Но и Бавария это тот соперник которому Клоппу есть что вспомнить. Да даже тот же финал в ЛЧ.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 февраля 2019, 13:00

      Профукали Клоппа, когда заканчивался контракт с Гвардиолой.

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