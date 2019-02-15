Президент «Баварии» Хенесс: «Много лет назад я договорился с Клоппом о сотрудничестве»

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, что более 10 лет назад рассматривал кандидатуру главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Летом 2008 года специалист перешел из «Айнтрахта» в дортмундскую «Боруссию».

«Лично я очень ценю Клоппа. Много лет назад я уже договорился с ним о сотрудничестве до того, как мы назначили Юргена Клинсмана [в 2008 году].

Я уже говорил, что очень уважаю его и его работу. Может ли Клопп все еще возглавить «Баварию»? Сейчас мы об этом не думаем. У нас есть тренер, которым мы очень довольны. Мы живем здесь и сейчас, и должны оставить все как есть», – сказал Хенесс.

«Бавария» и «Ливерпуль» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет во вторник, 19 февраля на поле английской команды.