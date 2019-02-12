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    Наш подкаст вернулся! Обсудили зимние трансферы

    Привет! Мы наконец-то возобновляем подкаст «Скинь мяч», где будем радовать вас обсуждениями самых актуальных вопросов.

    Пока клубы РПЛ еще не думают о возобновлении чемпионата, а вокруг продолжаются трансферы. В Европе зимнее окно уже закрылось, в России еще продолжается. Наш Плеханов считает, что зимние трансферы – ужасная штука в футболе. Эксперт по португальским форумам приводит мнение людей, которые тоже с ним согласны.

    Мы собрали все это в один разговор и даже выбрали самые интересные трансферы зимы.

    Послушать можно тут:

    Выпуск на ютубе

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    Содержание:

    01:08 Плеханов отменяет зимние трансферы
    05:04 Трансферы – как чекпоинты в играх
    07:48 Трансферы и Лига чемпионов
    10:29 Трансферы ломают мотивацию
    13:25 Нет, трансферы мотивируют! Пример из хоккея
    16:32 Еще одна проблема – разные сроки трансферных окон. Репортаж из португальских форумов
    20:56 Выбираем самый прикольный трансфер этой зимы

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2019 14:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 12 февраля 2019, 20:40

      мне кажется только подарочная бутылка пива на нуки, способна поднять рейтинг этого "мага шоу"
      хотя нет...погорячился... не меньше полторахи..)

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 12 февраля 2019, 19:53

      Плеханов ***** кому ты ***** нужен

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