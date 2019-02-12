Наш подкаст вернулся! Обсудили зимние трансферы

мне кажется только подарочная бутылка пива на нуки, способна поднять рейтинг этого "мага шоу"
хотя нет...погорячился... не меньше полторахи..)
Привет! Мы наконец-то возобновляем подкаст «Скинь мяч», где будем радовать вас обсуждениями самых актуальных вопросов.
Пока клубы РПЛ еще не думают о возобновлении чемпионата, а вокруг продолжаются трансферы. В Европе зимнее окно уже закрылось, в России еще продолжается. Наш Плеханов считает, что зимние трансферы – ужасная штука в футболе. Эксперт по португальским форумам приводит мнение людей, которые тоже с ним согласны.
Мы собрали все это в один разговор и даже выбрали самые интересные трансферы зимы.
Послушать можно тут:
Выпуск на ютубе
Другие площадки:
Содержание:
01:08 Плеханов отменяет зимние трансферы
05:04 Трансферы – как чекпоинты в играх
07:48 Трансферы и Лига чемпионов
10:29 Трансферы ломают мотивацию
13:25 Нет, трансферы мотивируют! Пример из хоккея
16:32 Еще одна проблема – разные сроки трансферных окон. Репортаж из португальских форумов
20:56 Выбираем самый прикольный трансфер этой зимы