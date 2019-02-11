Главные новости дня. Сала умер от травм головы и туловища, Аршавин в 2005-м мог перейти в «Спартак»

Аршавин? В 2005-ом?.... вы бы еще татаро-монгольское иго вспомнили...
«МЮ» утвердит Сульшера главным тренером. Клуб уже принял решение.
«Челси» может назначить Дзолу и. о. главного тренера до конца сезона.
«Спортинг» отклонил предложение «Зенита» по Акунье. Игрок останется в Лиссабоне до конца сезона.
Скоулз возглавил «Олдхэм». Это его первый опыт в качестве главного тренера.
Сала умер от травм головы и туловища. Его опознали по отпечаткам пальцев.
Луческу ушел с поста главного тренера сборной Турции. Он проработал полтора года.
Навас больше не сыграет за «Рубин» в этом сезоне. Игрок провел в команде восемь лет.
Аршавин в 2005 году мог перейти из «Зенита» в «Спартак».