Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. Сала умер от травм головы и туловища, Аршавин в 2005-м мог перейти в «Спартак»

    «МЮ» утвердит Сульшера главным тренером. Клуб уже принял решение.

    «Челси» может назначить Дзолу и. о. главного тренера до конца сезона.

    «Спортинг» отклонил предложение «Зенита» по Акунье. Игрок останется в Лиссабоне до конца сезона.

    Скоулз возглавил «Олдхэм». Это его первый опыт в качестве главного тренера.

    Сала умер от травм головы и туловища. Его опознали по отпечаткам пальцев.

    Луческу ушел с поста главного тренера сборной Турции. Он проработал полтора года.

    Навас больше не сыграет за «Рубин» в этом сезоне. Игрок провел в команде восемь лет.

    Аршавин в 2005 году мог перейти из «Зенита» в «Спартак».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2019 21:03
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 12 февраля 2019, 08:01

      Аршавин? В 2005-ом?.... вы бы еще татаро-монгольское иго вспомнили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 12 февраля 2019, 01:03

      епты Роналдо в 1994 мог перейти в ЦСКА.... а хер докажешь , что нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 февраля 2019, 21:27

      Как сможет стать "новостью" рассказ о возможном переходе Аршавина в "Спартак" в 2005 году? Это "старость",причём-с седой бородой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Агасфер 12 февраля 2019, 00:56

      Но клюнул ведь,ответил)))) на это и рассчитано. Так зарабатываются деньги!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11