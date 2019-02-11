Главные новости дня. Сала умер от травм головы и туловища, Аршавин в 2005-м мог перейти в «Спартак»

«МЮ» утвердит Сульшера главным тренером. Клуб уже принял решение.

«Челси» может назначить Дзолу и. о. главного тренера до конца сезона.

«Спортинг» отклонил предложение «Зенита» по Акунье. Игрок останется в Лиссабоне до конца сезона.

Скоулз возглавил «Олдхэм». Это его первый опыт в качестве главного тренера.

Сала умер от травм головы и туловища. Его опознали по отпечаткам пальцев.

Луческу ушел с поста главного тренера сборной Турции. Он проработал полтора года.

Навас больше не сыграет за «Рубин» в этом сезоне. Игрок провел в команде восемь лет.

Аршавин в 2005 году мог перейти из «Зенита» в «Спартак».