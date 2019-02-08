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    В РПЛ разработана новая система распределения прибыли от медиаправ

    Президент РПЛ и исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин объяснил, почему клубам необходимо улучшать работу над посещаемостью своих матчей.

    «На последнем совещании у вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец одним из основных вопросов была посещаемость. Новые арены, построенные к чемпионату мира, не позволяют в полной мере создать комфортные условия для болельщиков в холодное время года.

    Комплексно этот вопрос решен только на «Газпром-Арене». Но руководители клубов не складывают руки, проводятся дополнительные работы по утеплению, закрываются контуры стадионов, рассматривается вопрос об установке дополнительных систем обогрева зрительских мест. Для того чтобы дополнительно мотивировать клубы к активной работе с болельщиками, в Премьер-Лиге разработана новая система распределения доходов от реализации коммерческих медиаправ.

    Ранее 40% распределялось в равной степени между всеми участниками турнира, а 60% в зависимости от занятого по итогам прошлого сезона места. Теперь 8% от общей суммы (эти деньги вычитаются из 40%, распределяемых поровну между всеми клубами) распределяется в зависимости от заполняемости стадионов на домашних матчах клубов», – заявил чиновник.

    • На матч 16 тура «Рубин»«Динамо» пришло 1500 зрителей.
    • Средняя посещаемость ФНЛ – 5800.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.02.2019 10:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2019, 18:48

      Теперь стадионы которые заявлялись как суперсовременные и комфортные, уже не такие и комфортные и наверное уже не современные!!!??? Ну тогда конечно нужно выделить несколько миллиардов на то чтобы сделать не комфортные стадионы комфортными!!! А лучше несколько сот миллиардов!!! Мр.... **....!!!!

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      Рейтинг: +979

      г.Онега 8 февраля 2019, 17:11

      Ну теперь Спартак , Зенит больше бобла получать будут а тем кому мало ходят меньше ,тоесть тем у кого и так проблемы с нехваткой денег

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > г.Онега 8 февраля 2019, 20:25

      Пусть играю лучше.

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      Рейтинг: +799

      амани 8 февраля 2019, 17:06

      и тут чиновники, все им мало тварюгам......когда -же они здохнут......?

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 февраля 2019, 13:53

      8% ох да, прям безумные баблища, пару раз горячий чай бесплатно раздать? ))

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 8 февраля 2019, 12:33

      Ну давайте за государственный счёт построим всем крыши на стадионах....как Зениту......или у нас один клуб в стране которому всё бабло....а остальным так объедки....а потом и ещё наказывать за бедность......

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > slavutiq70 8 февраля 2019, 20:26

      Зениту стад город построил. Почему бы и твоему городу не вложиться?

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > prezent2017 9 февраля 2019, 17:24

      Город это и есть государство....а Зенит профессиональный клуб и не как не должен жить за счёт города и Газпрома(госкомпания)......это во первых....а во вторых не ровняй почти уже 6 миллионый город...с городами от 500 000-100000...разницу чувствуешь.....

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 8 февраля 2019, 12:04

      Т.е. те клубы, на которые народ не ходит, денег не получат и улучшать условия для болельщиков им будет не на что, в результате болельщик не придёт, так?

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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 8 февраля 2019, 11:28

      Бла бла бла... установка систем обогрева зрительских мест?! Это где - в ложах?

      3
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 8 февраля 2019, 10:57

      А я бы за участие ещё уменьшил, а добавил бы за посещаемость, количества молодых специалистов в составе

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