Главные новости дня. Спаллетти может вернуться в «Зенит», Дюков предложил обсудить схему лимита

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2019 22:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 8 февраля 2019, 12:02

      При всём уважении к Семаку в Зените у него не команда , а просто набор играков, которые как кажется сами то не понимают куда попали и что от них хотят

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