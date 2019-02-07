Главные новости дня. Спаллетти может вернуться в «Зенит», Дюков предложил обсудить схему лимита

РФС может запретить «Рубину» регистрацию новых игроков из-за долгов перед Караденизом.

Моуринью может вернуться в «Интер». Португалец сегодня встретится с Мароттой.

Тело, найденное при крушении самолета Салы, извлекли из воды.

Дюков: «Нужно обсуждать схему лимита – «5+6», «10+15» или «8+17» – и принять решение в ходе дискуссии».

Жамалетдинов: «Проблема российского футбола – в низком уровне подготовки молодых игроков. Клубам проще заплатить за иностранца».

Матч в «Бутырке» с участием Мамаева состоится 14 февраля. Игру может показать один из телеканалов.

Журналист Симонов: «Юристы говорят, Кокорин и Мамаев могут провести в СИЗО до полутора лет, а то и больше».

Спаллетти может сменить Семака в «Зените».