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    Дюков: «Нужно обсуждать схему лимита – «5+6», «10+15» или «8+17» – и принять решение в ходе дискуссии»

    Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал, что нужно обсудить несколько вариантов лимита на легионеров и сделать правильный выбор. В настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме «6+5» [шесть иностранных игроков и пять россиян на поле].

    Дюков – единственный кандидат на должность президента РФС, выборы которого состоятся 22 февраля.

    «Я уже отвечал на этот вопрос. Мне кажется, что мы очень много времени уделяли теме лимита. Раньше почему-то считали, что это единственное решение, которое позволит нам изменить наш футбол, сделать его значительно лучше. Но это не так.

    Вопрос лимита – важный, его нужно обсуждать. Мнения будут разные. Кто-то приведeт примеры, когда лимит позволил ряду игроков прогрессировать. Кто-то, наоборот, напомнит, сколько футболистов мы потеряли, потому что они получили незаслуженно большие деньги. Кто-то скажет, что лимит не позволяет нашим игрокам уезжать в другие чемпионаты, что было бы важно для сборной России.

    Я не призываю всех взять и уехать. Но мы видим сейчас, что европейский и мировой футбол превратился в единую экосистему. Уже нет изолированных чемпионатов. Возможность тренироваться в разных школах и выступать за разные клубы позволяет всем взаимообогощаться. Если бы больше наших игроков выступало в Европе, в этом была бы определeнная польза и для сборной.

    Считаю, лимит создаeт дополнительные расходы для наших клубов. Нужно обсуждать его схему – «5+6», «10+15» или «8+17» и принять решение в ходе дискуссии. Но я бы предложил сконцентрироваться в первую очередь на развитии детско-юношеского футбола. Вот там прогресс и развитие российского футбола», – сказал Дюков.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.02.2019 14:27
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 8 февраля 2019, 00:25

      10 иностранцев 15 в заявке русских - самый оптимальный вариант.
      Даже если 10 будут выходить в старте, то на замену точно русские.
      У кого-то травма, резервисты русские.
      Дисквалификация - опять-же русские на подмене.
      Все получат таким образом свой шанс.
      А тренер сможет и всех 10 иностранцев ставить и получать сильнейший состав...

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > lysenkoff 8 февраля 2019, 15:20

      Лимит вообще не нужен, ЦСКА когда брал Кубок Уефа в 2004 году тогда лимита не было. Да потом был введен лимит, но через 4 года Зенит взял тот же трофей и там и там большое количество все таки были свои воспитанники это раз и понятно, что русские. Тут дело в качестве легионеров. А сейчас они стоят куда дороже эти легионеры. Так может лучше своих растить, да покупать на те позиции (проблемные) для каждого клуба легионеров, а в целом лучше своих воспитывать. Если мы хотим хотя бы повторить и взять Лигу Европы когда-нибудь для начала.

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > EcioAuditore 8 февраля 2019, 18:46

      Я лично выбираю из трех зол меньшее)))
      Он Есть и будет, от него не отступятся...
      Это понятное дело что хочется своих воспитанников больше видеть и русских парней в составе, но сейчас Зенитовские академии работают не так как раньше...

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 февраля 2019, 17:27

      Нужно обсуждать не схемы лимита, а его полное искоренение.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 16:50

      "5+6" это шаг назад. А вот "8+17" -можно попробовать.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 7 февраля 2019, 17:02

      10-15 нужно применить.8-17 не сильно будет отличаться,кто то травмирован ,кто то устал.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 16:39

      Я за вариант 8+17. 8 легов в клубе достаточно, среди них и так мало качественных и отрабатывающих свою высокую "личку" по контракту. А сейчас при лимите в 6 на поле их в командах 10 и более. Это притом, что их немало в клубах, которые не выступают в еврокубках, где на нет лимита.

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Рубик Докоян 8 февраля 2019, 18:49

      Столько российских игроков не наберется хороших)))
      Будут топ 5 команд, остальные уровень пфл...
      И вот тогда то будут за российскими паспортами гоняться, начнется новая эпоха ЗлоБолотных, Оздоевых....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > lysenkoff 8 февраля 2019, 18:57

      В заявке команды и на поле может играть 8 легов, а сейчас 6 на поле, а в заявке хрен знает сколько. Поэтому многие клубы с деньгами и играющие в еврокубках ратуют больше за систему 10+15. Но я уже сказал о своём предпочтении. Посыл, что рядом с легами и наши будут расти и прибавлять в мастерстве не работает. Наши сидят на лавке и получают деньги немалые. Игрок растёт в мастерстве играя на поле, а не полируя лавку. Поэтому я больше за ужесточение лимита и чтобы наши играли и прибавляли. Пример молодёжи ЦСКА и Краснодара да и того же Спартака нагляден. Стали молодым доверять, выпускать их играть, и они растут и прибавляют в мастерстве, попадая в основу.

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 7 февраля 2019, 16:28

      Детско-юношеский футбол - это футбольные школы (интернаты), когда ребенок с младых лет тренируется в системе футбола. Таких школ в нашей очень мало. В основном они расположены в Москве и обучение в них дорогое. Про остальную часть (95%) страны вообще молчу. А где есть деньги - есть и коррупция. Поэтому в основных составах играют дети, родители которых "попросили" тренеров поставить их в состав. А таланты без таких убедительных родителей сидят на скамейке. Потом эти тренеры продвигают эту золотую молодежь в дубли, а затем основную команду клуба.
      Такой молодой футболист не привык бороться, доказывать и у него нет цели стать лучше и выбиться в люди. У него уже все есть + клуб начинает платить высоченную заработную плату. А дальше клубы, пьянки, стулья...
      Стать лучшим в стране футболистом? Попасть в евро-топ-клуб? Стать примером для подражания всей российской молодежи? Это не про наших футболистов.
      У нас Головин - единственный футболист, который за 10 лет (после евро2008) уехал играть в топ-клуб 5-го по рангу евро-чемпионата, и мы все им гордимся. А больше не кем. У нас в чемпионате ребята пьяными за рулем гоняют и людей в кафешках избивают...
      Вообщем, печально все это. И лимит это не исправит.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п 7 февраля 2019, 15:23

      Одно другому не мешает.Все клубы за лимит 10-15.Это позволит клубам снизить затраты на зарплату.А молодёжь пусть растёт тренируясь с мастерами и выгрызая место в составе в честной конкуренции.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > 7 февраля 2019, 15:33

      И чего добился Китай? Практика показала ,лимит себя не оправдал,сборная и клубы в глубокой жопе.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > 7 февраля 2019, 15:52

      Я то же был сторонником лимита,и то же думал .Но прошло 10 или больше лет и получилась полная жопа.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > 7 февраля 2019, 16:05

      Имхо все клубы должны быть частными,но получать господдержку согласно показанным результатам.Примерно как в Англии клубы получают деньги за телетрансляции.

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > александр п 8 февраля 2019, 15:31

      Не сказал бы в ЛЧ Азии и Эвергранд побеждал дважды в 2013 и 2015 годах. Это раз. Из групп китайские клубы вполне выходят в этих розыгрышах. Посмотри за 2018 год из 4-х клубов на групповой стадии вполне вышли 3. И 1 дошла до 1/4 стадии. Так что тут лимит у них отчасти работает. У них денег много на покупки сами видели как взрывали трансферные окна. На счет сборной да там есть проблемы не спорю. А кто у нас в ЛЧ в последний раз доходил до 1/4 стадии. Спартак в сезоне 95-96 и ЦСКА в 2013 году.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > EcioAuditore 8 февраля 2019, 16:08

      Может и нам перейти в ЛЧ Азии,тогда и успехи придут не сомневаюсь.У Китая не лимит работает,а громадные бюджеты и иностранные суперзвезды.А у нас практика показала лимит привёл к деградации футбола.К необоснованному росту зарплат российских футболистов,к потере их мотивации.Это факт,который осознали все.

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 7 февраля 2019, 15:21

      Предложение Дюкова о развитии детско-юношеского футбола, это и есть ключ к прогрессу всего Российского футбола!Раньше(имею в виду 40-60 лет назад) все мальчишки поголовно(даже самые физически слабые)из любого класса пробовали себя в секции футбола,а сейчас единицы.Отсюда и результаты(тогда это была сборная СССР) в чемпионате Европы, 1960-1 место,1964-2 место,1972-2 место.Причём,замечу за проигрыш в финале от Испании и ФРГ очень сильно ругали...Подумать, как массово привлечь ребят в футбол,(при всех сегодняшних соблазнах) это огромной сложности задача...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Юрий Крутько 7 февраля 2019, 15:31

      Глупости не говорите,никаких условий для занятий футболом в 40-50 е годы не было,консервные банки гоняли вместо мяча.Детско-юношеский футбол конечно нужно развивать.Но для начала нужно строить футбольные манежи в каждом городе.Систему подготовки выстраивать.Детей нормально кормить,с наркоторговлей завязывать,у нас чуть ли не половина молодёжи наркотики употребляет,какой уж тут футбол.

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько > александр п 7 февраля 2019, 18:36

      40-60 лет назад,это 1959-1979годы,имел в виду этот отрезок времени.Например в 63-67 годах мы играли на первенство города за детские,потом за юношеские команды,официально,на больших полях,с судьями,всё как положено...

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      Рейтинг: +223

      Cupota 7 февраля 2019, 14:41

      15+10, и пусть наши буратины дерутся за место в составе с голодными афронеграми. Деревянные кокорины перестанут получать миллионы за паспорт, придется начать или играть, или сос...получать наравне с приезжими. Траты клубов упадут, бразильцы уровня нашей сборной стоят мелочь по сравнению с переоцененными дзюбами. А уж зарплатная ведомость как сократится!
      А я, как зритель, увижу более динамичный футбол.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > 7 февраля 2019, 15:47

      Да 5-6 футболистов наших будут прорываться в состав.Тренироваться только придётся больше.И уровень РПЛ однозначно поднимется.

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      александр п > 7 февраля 2019, 16:01

      В Англии прорываются,хотя лимита там вообще нет.В ЕС лимита то же практически нет,прорываются.А здесь лимит всё таки останется,10 игроками сезон не отыграешь,и ротация нужна и травмы неизбежны.А Динамо в тот сезон провалилось.

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      александр п > 7 февраля 2019, 16:17

      Там граждане своих стран ,там же и родившиеся ,а не натурализованные иностранцы ,как у нас.Что конечно абсурд. А зачем европу заселяют темнокожими людьми,да ещё с враждебным менталитетом,можно только догадываться.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > 7 февраля 2019, 16:28

      Подобные мысли и меня посещают.В России не разрешают вводить визовый режим для мусульман,в США строить стену с Мексикой, Меркель ,которую кто то крепко держит за вымя ,впустила в ЕС миллионы потенциальных исламистов.Всё это звенья одной цепи.

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